Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kled AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kled AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kled AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034277 pada tahun 2025. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kled AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035991 pada tahun 2026. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KLED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.037790 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KLED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.039680 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KLED pada tahun 2029 ialah $ 0.041664 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KLED pada tahun 2030 ialah $ 0.043747 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kled AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.071260. Kled AI (KLED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kled AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.116075. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.034277 0.00%

2026 $ 0.035991 5.00%

2027 $ 0.037790 10.25%

2028 $ 0.039680 15.76%

2029 $ 0.041664 21.55%

2030 $ 0.043747 27.63%

2031 $ 0.045934 34.01%

2032 $ 0.048231 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.050643 47.75%

2034 $ 0.053175 55.13%

2035 $ 0.055834 62.89%

2036 $ 0.058625 71.03%

2037 $ 0.061557 79.59%

2038 $ 0.064635 88.56%

2039 $ 0.067866 97.99%

2040 $ 0.071260 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kled AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.034277 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.034282 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.034310 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.034418 0.41% Ramalan HargaKled AI (KLED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KLED pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.034277 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKled AI (KLED) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KLED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034282 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKled AI (KLED) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KLED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.034310 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKled AI (KLED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KLED ialah $0.034418 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kled AI Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 34.27M$ 34.27M $ 34.27M Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KLED ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KLED mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.81M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 34.27M. Lihat Harga Langsung KLED

Kled AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kled AI, harga semasa Kled AI ialah 0.034277USD. Bekalan edaran Kled AI(KLED) ialah 999.81M KLED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $34,272,456 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.49% $ -0.000170 $ 0.036110 $ 0.029152

7 Hari -2.14% $ -0.000735 $ 0.040888 $ 0.024591

30 Hari 21.71% $ 0.007442 $ 0.040888 $ 0.024591 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kled AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000170 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.49% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kled AI didagangkan pada paras tertinggi $0.040888 dan paras terendah $0.024591 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KLED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kled AI telah mengalami perubahan sebanyak 21.71% , mencerminkan kira-kira $0.007442 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KLED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kled AI (KLED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kled AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KLED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kled AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KLED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kled AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KLED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KLED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kled AI.

Mengapa Ramalan Harga KLED Penting?

KLED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKLED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KLED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KLED pada bulan depan? Menurut Kled AI (KLED) alat ramalan harga, harga KLED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KLED pada tahun 2026? Harga 1Kled AI (KLED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KLED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KLED pada tahun 2027? Kled AI (KLED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KLED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KLED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kled AI (KLED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KLED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kled AI (KLED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KLED pada tahun 2030? Harga 1Kled AI (KLED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KLED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KLED untuk 2040? Kled AI (KLED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KLED menjelang tahun 2040.