Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kobe the Shiba Inu % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kobe the Shiba Inu Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kobe the Shiba Inu berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000066 pada tahun 2025. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kobe the Shiba Inu berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000069 pada tahun 2026. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KOBE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000073 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KOBE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000076 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOBE pada tahun 2029 ialah $ 0.000080 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KOBE pada tahun 2030 ialah $ 0.000084 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kobe the Shiba Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000137. Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kobe the Shiba Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000224. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000066 0.00%

2026 $ 0.000069 5.00%

2027 $ 0.000073 10.25%

2028 $ 0.000076 15.76%

2029 $ 0.000080 21.55%

2030 $ 0.000084 27.63%

2031 $ 0.000088 34.01%

2032 $ 0.000093 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000098 47.75%

2034 $ 0.000102 55.13%

2035 $ 0.000108 62.89%

2036 $ 0.000113 71.03%

2037 $ 0.000119 79.59%

2038 $ 0.000125 88.56%

2039 $ 0.000131 97.99%

2040 $ 0.000137 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kobe the Shiba Inu Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000066 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000066 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000066 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000066 0.41% Ramalan HargaKobe the Shiba Inu (KOBE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KOBE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000066 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKobe the Shiba Inu (KOBE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KOBE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000066 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKobe the Shiba Inu (KOBE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KOBE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000066 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKobe the Shiba Inu (KOBE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KOBE ialah $0.000066 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Kobe the Shiba Inu Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kobe the Shiba Inu, harga semasa Kobe the Shiba Inu ialah 0.000066USD. Bekalan edaran Kobe the Shiba Inu(KOBE) ialah 100.00M KOBE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,635.69 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.000056 $ 0.000056

30 Hari 4.16% $ 0.000002 $ 0.000066 $ 0.000056 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kobe the Shiba Inu telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kobe the Shiba Inu didagangkan pada paras tertinggi $0.000056 dan paras terendah $0.000056 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KOBE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kobe the Shiba Inu telah mengalami perubahan sebanyak 4.16% , mencerminkan kira-kira $0.000002 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KOBE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kobe the Shiba Inu (KOBE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kobe the Shiba Inu ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KOBE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kobe the Shiba Inu untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KOBE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kobe the Shiba Inu. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KOBE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KOBE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kobe the Shiba Inu.

Mengapa Ramalan Harga KOBE Penting?

KOBE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKOBE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KOBE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KOBE pada bulan depan? Menurut Kobe the Shiba Inu (KOBE) alat ramalan harga, harga KOBE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KOBE pada tahun 2026? Harga 1Kobe the Shiba Inu (KOBE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KOBE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KOBE pada tahun 2027? Kobe the Shiba Inu (KOBE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KOBE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KOBE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kobe the Shiba Inu (KOBE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KOBE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kobe the Shiba Inu (KOBE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KOBE pada tahun 2030? Harga 1Kobe the Shiba Inu (KOBE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KOBE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KOBE untuk 2040? Kobe the Shiba Inu (KOBE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KOBE menjelang tahun 2040.