Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KONDUX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan KONDUX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KONDUX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019701 pada tahun 2025. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KONDUX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020687 pada tahun 2026. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.021721 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.022807 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNDX pada tahun 2029 ialah $ 0.023947 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNDX pada tahun 2030 ialah $ 0.025145 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KONDUX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040958. KONDUX (KNDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KONDUX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.066717. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.019701 0.00%

2026 $ 0.020687 5.00%

2027 $ 0.021721 10.25%

2028 $ 0.022807 15.76%

2029 $ 0.023947 21.55%

2030 $ 0.025145 27.63%

2031 $ 0.026402 34.01%

2032 $ 0.027722 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029108 47.75%

2034 $ 0.030564 55.13%

2035 $ 0.032092 62.89%

2036 $ 0.033696 71.03%

2037 $ 0.035381 79.59%

2038 $ 0.037150 88.56%

2039 $ 0.039008 97.99%

2040 $ 0.040958 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KONDUX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.019701 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.019704 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.019720 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.019782 0.41% Ramalan HargaKONDUX (KNDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KNDX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.019701 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKONDUX (KNDX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KNDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019704 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKONDUX (KNDX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KNDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019720 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKONDUX (KNDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KNDX ialah $0.019782 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KONDUX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M Bekalan Peredaran 547.92M 547.92M 547.92M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KNDX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KNDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 547.92M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.80M. Lihat Harga Langsung KNDX

KONDUX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KONDUX, harga semasa KONDUX ialah 0.019701USD. Bekalan edaran KONDUX(KNDX) ialah 547.92M KNDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10,801,497 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -2.74% $ -0.000555 $ 0.020474 $ 0.019167

7 Hari -14.27% $ -0.002812 $ 0.032248 $ 0.019167

30 Hari -40.38% $ -0.007955 $ 0.032248 $ 0.019167 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KONDUX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000555 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -2.74% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KONDUX didagangkan pada paras tertinggi $0.032248 dan paras terendah $0.019167 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.27% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KNDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KONDUX telah mengalami perubahan sebanyak -40.38% , mencerminkan kira-kira $-0.007955 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KNDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KONDUX (KNDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KONDUX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KNDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KONDUX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KNDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KONDUX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KNDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KNDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KONDUX.

Mengapa Ramalan Harga KNDX Penting?

KNDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKNDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KNDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KNDX pada bulan depan? Menurut KONDUX (KNDX) alat ramalan harga, harga KNDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KNDX pada tahun 2026? Harga 1KONDUX (KNDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KNDX pada tahun 2027? KONDUX (KNDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KNDX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KNDX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KONDUX (KNDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KNDX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KONDUX (KNDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KNDX pada tahun 2030? Harga 1KONDUX (KNDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KNDX untuk 2040? KONDUX (KNDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KNDX menjelang tahun 2040.