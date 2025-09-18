Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Krypton DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KRD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Krypton DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Krypton DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Krypton DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006777 pada tahun 2025. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Krypton DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007116 pada tahun 2026. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KRD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007471 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KRD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.007845 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KRD pada tahun 2029 ialah $ 0.008237 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KRD pada tahun 2030 ialah $ 0.008649 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014089. Krypton DAO (KRD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Krypton DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022949. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.006777 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006805 0.41% Ramalan HargaKrypton DAO (KRD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KRD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.006777 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKrypton DAO (KRD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KRD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006778 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKrypton DAO (KRD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KRD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006783 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKrypton DAO (KRD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KRD ialah $0.006805 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Krypton DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 694.37K$ 694.37K $ 694.37K Bekalan Peredaran 102.46M 102.46M 102.46M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KRD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KRD mempunyai bekalan edaran sebanyak 102.46M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 694.37K. Lihat Harga Langsung KRD

Krypton DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Krypton DAO, harga semasa Krypton DAO ialah 0.006777USD. Bekalan edaran Krypton DAO(KRD) ialah 102.46M KRD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $694,370 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.84% $ -0.000345 $ 0.007174 $ 0.006745

7 Hari -14.80% $ -0.001003 $ 0.011394 $ 0.006847

30 Hari -40.56% $ -0.002749 $ 0.011394 $ 0.006847 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Krypton DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000345 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -4.84% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Krypton DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.011394 dan paras terendah $0.006847 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.80% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KRD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Krypton DAO telah mengalami perubahan sebanyak -40.56% , mencerminkan kira-kira $-0.002749 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KRD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Krypton DAO (KRD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Krypton DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KRD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Krypton DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KRD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Krypton DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KRD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KRD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Krypton DAO.

Mengapa Ramalan Harga KRD Penting?

KRD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKRD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KRD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KRD pada bulan depan? Menurut Krypton DAO (KRD) alat ramalan harga, harga KRD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KRD pada tahun 2026? Harga 1Krypton DAO (KRD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KRD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KRD pada tahun 2027? Krypton DAO (KRD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KRD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KRD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Krypton DAO (KRD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KRD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Krypton DAO (KRD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KRD pada tahun 2030? Harga 1Krypton DAO (KRD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KRD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KRD untuk 2040? Krypton DAO (KRD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KRD menjelang tahun 2040.