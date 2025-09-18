Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kunji Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KNJ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kunji Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kunji Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kunji Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037666 pada tahun 2025. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kunji Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039550 pada tahun 2026. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNJ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.041527 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNJ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.043604 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNJ pada tahun 2029 ialah $ 0.045784 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNJ pada tahun 2030 ialah $ 0.048073 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kunji Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.078306. Kunji Finance (KNJ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kunji Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.127553. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.037666 0.00%

Statistik Harga Kunji Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Bekalan Peredaran 44.01M 44.01M 44.01M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KNJ ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KNJ mempunyai bekalan edaran sebanyak 44.01M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.66M. Lihat Harga Langsung KNJ

Kunji Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kunji Finance, harga semasa Kunji Finance ialah 0.037666USD. Bekalan edaran Kunji Finance(KNJ) ialah 44.01M KNJ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,657,300 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.14% $ 0 $ 0.037772 $ 0.036919

7 Hari 6.47% $ 0.002438 $ 0.039549 $ 0.027637

30 Hari 36.33% $ 0.013686 $ 0.039549 $ 0.027637 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kunji Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.14% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kunji Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.039549 dan paras terendah $0.027637 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KNJ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kunji Finance telah mengalami perubahan sebanyak 36.33% , mencerminkan kira-kira $0.013686 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KNJ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kunji Finance (KNJ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kunji Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KNJ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kunji Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KNJ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kunji Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KNJ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KNJ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kunji Finance.

Mengapa Ramalan Harga KNJ Penting?

KNJ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKNJ berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KNJ akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KNJ pada bulan depan? Menurut Kunji Finance (KNJ) alat ramalan harga, harga KNJ yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KNJ pada tahun 2026? Harga 1Kunji Finance (KNJ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNJ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KNJ pada tahun 2027? Kunji Finance (KNJ) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KNJ menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KNJ pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kunji Finance (KNJ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KNJ pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kunji Finance (KNJ) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KNJ pada tahun 2030? Harga 1Kunji Finance (KNJ) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNJ akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KNJ untuk 2040? Kunji Finance (KNJ) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KNJ menjelang tahun 2040.