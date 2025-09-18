KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KWEEN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan KWEEN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KWEEN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004191 pada tahun 2025. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KWEEN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004401 pada tahun 2026. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KWEEN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004621 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KWEEN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004852 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KWEEN pada tahun 2029 ialah $ 0.005094 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KWEEN pada tahun 2030 ialah $ 0.005349 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KWEEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008714. KWEEN (KWEEN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KWEEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014194. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004191 0.00%

2026 $ 0.004401 5.00%

2027 $ 0.004621 10.25%

2028 $ 0.004852 15.76%

2029 $ 0.005094 21.55%

2030 $ 0.005349 27.63%

2031 $ 0.005617 34.01%

2032 $ 0.005898 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006192 47.75%

2034 $ 0.006502 55.13%

2035 $ 0.006827 62.89%

2036 $ 0.007169 71.03%

2037 $ 0.007527 79.59%

2038 $ 0.007903 88.56%

2039 $ 0.008299 97.99%

2040 $ 0.008714 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KWEEN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004191 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004192 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004195 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004208 0.41% Ramalan HargaKWEEN (KWEEN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KWEEN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004191 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKWEEN (KWEEN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KWEEN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004192 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKWEEN (KWEEN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KWEEN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004195 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKWEEN (KWEEN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KWEEN ialah $0.004208 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KWEEN Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KWEEN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KWEEN mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.21M. Lihat Harga Langsung KWEEN

KWEEN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KWEEN, harga semasa KWEEN ialah 0.004191USD. Bekalan edaran KWEEN(KWEEN) ialah 1.00B KWEEN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,211,549 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.61% $ 0.000145 $ 0.004423 $ 0.003978

7 Hari 26.00% $ 0.001089 $ 0.004376 $ 0.003142

30 Hari 4.67% $ 0.000195 $ 0.004376 $ 0.003142 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KWEEN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000145 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KWEEN didagangkan pada paras tertinggi $0.004376 dan paras terendah $0.003142 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 26.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KWEEN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KWEEN telah mengalami perubahan sebanyak 4.67% , mencerminkan kira-kira $0.000195 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KWEEN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KWEEN (KWEEN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KWEEN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KWEEN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KWEEN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KWEEN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KWEEN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KWEEN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KWEEN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KWEEN.

Mengapa Ramalan Harga KWEEN Penting?

KWEEN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

