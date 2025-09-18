Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) /

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kyber Network Crystal Legacy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KNCL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kyber Network Crystal Legacy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kyber Network Crystal Legacy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kyber Network Crystal Legacy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.387316 pada tahun 2025. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kyber Network Crystal Legacy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.406681 pada tahun 2026. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNCL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.427015 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KNCL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.448366 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNCL pada tahun 2029 ialah $ 0.470785 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KNCL pada tahun 2030 ialah $ 0.494324 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kyber Network Crystal Legacy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.805202. Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kyber Network Crystal Legacy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.3115. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.387316 0.00%

2026 $ 0.406681 5.00%

2027 $ 0.427015 10.25%

2028 $ 0.448366 15.76%

2029 $ 0.470785 21.55%

2030 $ 0.494324 27.63%

2031 $ 0.519040 34.01%

2032 $ 0.544992 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.572242 47.75%

2034 $ 0.600854 55.13%

2035 $ 0.630896 62.89%

2036 $ 0.662441 71.03%

2037 $ 0.695563 79.59%

2038 $ 0.730342 88.56%

2039 $ 0.766859 97.99%

2040 $ 0.805202 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kyber Network Crystal Legacy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.387316 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.387369 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.387687 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.388907 0.41% Ramalan HargaKyber Network Crystal Legacy (KNCL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KNCL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.387316 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKyber Network Crystal Legacy (KNCL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KNCL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.387369 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKyber Network Crystal Legacy (KNCL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KNCL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.387687 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKyber Network Crystal Legacy (KNCL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KNCL ialah $0.388907 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kyber Network Crystal Legacy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M Bekalan Peredaran 11.40M 11.40M 11.40M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KNCL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KNCL mempunyai bekalan edaran sebanyak 11.40M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.42M. Lihat Harga Langsung KNCL

Kyber Network Crystal Legacy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kyber Network Crystal Legacy, harga semasa Kyber Network Crystal Legacy ialah 0.387316USD. Bekalan edaran Kyber Network Crystal Legacy(KNCL) ialah 11.40M KNCL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,418,821 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.66% $ 0.010030 $ 0.389725 $ 0.367564

7 Hari 2.68% $ 0.010366 $ 1.2715 $ 0.368680

30 Hari -2.55% $ -0.009882 $ 1.2715 $ 0.368680 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kyber Network Crystal Legacy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010030 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.66% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kyber Network Crystal Legacy didagangkan pada paras tertinggi $1.2715 dan paras terendah $0.368680 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.68% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KNCL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kyber Network Crystal Legacy telah mengalami perubahan sebanyak -2.55% , mencerminkan kira-kira $-0.009882 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KNCL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kyber Network Crystal Legacy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KNCL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kyber Network Crystal Legacy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KNCL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kyber Network Crystal Legacy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KNCL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KNCL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kyber Network Crystal Legacy.

Mengapa Ramalan Harga KNCL Penting?

KNCL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKNCL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KNCL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KNCL pada bulan depan? Menurut Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) alat ramalan harga, harga KNCL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KNCL pada tahun 2026? Harga 1Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNCL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KNCL pada tahun 2027? Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KNCL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KNCL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KNCL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KNCL pada tahun 2030? Harga 1Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KNCL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KNCL untuk 2040? Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KNCL menjelang tahun 2040.