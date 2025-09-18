Last USD (USDXL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Last USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak USDXL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli USDXL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Last USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Last USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Last USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.997627 pada tahun 2025. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Last USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0475 pada tahun 2026. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDXL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0998 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan USDXL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1548 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDXL pada tahun 2029 ialah $ 1.2126 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran USDXL pada tahun 2030 ialah $ 1.2732 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0739. Last USD (USDXL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Last USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3783. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.997627 0.00%

2026 $ 1.0475 5.00%

2027 $ 1.0998 10.25%

2028 $ 1.1548 15.76%

2029 $ 1.2126 21.55%

2030 $ 1.2732 27.63%

2031 $ 1.3369 34.01%

2032 $ 1.4037 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4739 47.75%

2034 $ 1.5476 55.13%

2035 $ 1.6250 62.89%

2036 $ 1.7062 71.03%

2037 $ 1.7915 79.59%

2038 $ 1.8811 88.56%

2039 $ 1.9752 97.99%

2040 $ 2.0739 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Last USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.997627 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.997763 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.998583 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0017 0.41% Ramalan HargaLast USD (USDXL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk USDXL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.997627 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLast USD (USDXL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi USDXL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.997763 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLast USD (USDXL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi USDXL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998583 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLast USD (USDXL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk USDXL ialah $1.0017 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Last USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Bekalan Peredaran 3.20M 3.20M 3.20M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini USDXL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, USDXL mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.21M. Lihat Harga Langsung USDXL

Last USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Last USD, harga semasa Last USD ialah 0.997627USD. Bekalan edaran Last USD(USDXL) ialah 3.20M USDXL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,205,013 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.36% $ 0.003548 $ 1.006 $ 0.9889

7 Hari 0.82% $ 0.008157 $ 1.0049 $ 0.978852

30 Hari 0.74% $ 0.007353 $ 1.0049 $ 0.978852 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Last USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003548 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.36% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Last USD didagangkan pada paras tertinggi $1.0049 dan paras terendah $0.978852 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi USDXL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Last USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.74% , mencerminkan kira-kira $0.007353 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa USDXL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Last USD (USDXL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Last USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan USDXL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Last USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi USDXL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Last USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan USDXL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum USDXL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Last USD.

Mengapa Ramalan Harga USDXL Penting?

USDXL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahUSDXL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,USDXL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga USDXL pada bulan depan? Menurut Last USD (USDXL) alat ramalan harga, harga USDXL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 USDXL pada tahun 2026? Harga 1Last USD (USDXL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDXL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga USDXL pada tahun 2027? Last USD (USDXL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 USDXL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga USDXL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Last USD (USDXL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga USDXL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Last USD (USDXL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 USDXL pada tahun 2030? Harga 1Last USD (USDXL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, USDXL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga USDXL untuk 2040? Last USD (USDXL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 USDXL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang