Dapatkan ramalan harga League of Kingdoms untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, League of Kingdoms berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106159 pada tahun 2025. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, League of Kingdoms berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.111466 pada tahun 2026. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.117040 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.122892 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOKA pada tahun 2029 ialah $ 0.129036 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOKA pada tahun 2030 ialah $ 0.135488 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.220696. League of Kingdoms (LOKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga League of Kingdoms berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.359492.

Statistik Harga League of Kingdoms Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M Bekalan Peredaran 43.84M 43.84M 43.84M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LOKA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LOKA mempunyai bekalan edaran sebanyak 43.84M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.65M. Lihat Harga Langsung LOKA

League of Kingdoms Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung League of Kingdoms, harga semasa League of Kingdoms ialah 0.106159USD. Bekalan edaran League of Kingdoms(LOKA) ialah 43.84M LOKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,654,136 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.83% $ 0.008614 $ 0.116227 $ 0.094148

7 Hari -4.26% $ -0.004531 $ 0.132365 $ 0.083220

30 Hari -8.25% $ -0.008759 $ 0.132365 $ 0.083220 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, League of Kingdoms telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.008614 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.83% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, League of Kingdoms didagangkan pada paras tertinggi $0.132365 dan paras terendah $0.083220 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -4.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, League of Kingdoms telah mengalami perubahan sebanyak -8.25% , mencerminkan kira-kira $-0.008759 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga League of Kingdoms (LOKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga League of Kingdoms ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap League of Kingdoms untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga League of Kingdoms. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan League of Kingdoms.

Mengapa Ramalan Harga LOKA Penting?

LOKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

