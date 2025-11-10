Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ledgity Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LDY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ledgity Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ledgity Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ledgity Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008934 pada tahun 2025. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ledgity Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009381 pada tahun 2026. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LDY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.009850 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LDY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010343 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LDY pada tahun 2029 ialah $ 0.010860 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LDY pada tahun 2030 ialah $ 0.011403 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ledgity Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018574. Ledgity Token (LDY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ledgity Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.030256. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008934 0.00%

2026 $ 0.009381 5.00%

2027 $ 0.009850 10.25%

2028 $ 0.010343 15.76%

2029 $ 0.010860 21.55%

2030 $ 0.011403 27.63%

2031 $ 0.011973 34.01%

2032 $ 0.012572 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013200 47.75%

2034 $ 0.013860 55.13%

2035 $ 0.014553 62.89%

2036 $ 0.015281 71.03%

2037 $ 0.016045 79.59%

2038 $ 0.016847 88.56%

2039 $ 0.017690 97.99%

2040 $ 0.018574 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ledgity Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.008934 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.008935 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.008943 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.008971 0.41% Ramalan HargaLedgity Token (LDY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LDY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.008934 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLedgity Token (LDY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LDY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008935 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLedgity Token (LDY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LDY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008943 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLedgity Token (LDY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LDY ialah $0.008971 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ledgity Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 329.82K$ 329.82K $ 329.82K Bekalan Peredaran 36.91M 36.91M 36.91M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LDY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LDY mempunyai bekalan edaran sebanyak 36.91M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 329.82K. Lihat Harga Langsung LDY

Ledgity Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ledgity Token, harga semasa Ledgity Token ialah 0.008934USD. Bekalan edaran Ledgity Token(LDY) ialah 36.91M LDY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $329,816 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -12.97% $ -0.001159 $ 0.010099 $ 0.008653

30 Hari 0.86% $ 0.000076 $ 0.010099 $ 0.008653 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ledgity Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ledgity Token didagangkan pada paras tertinggi $0.010099 dan paras terendah $0.008653 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -12.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LDY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ledgity Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.86% , mencerminkan kira-kira $0.000076 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LDY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ledgity Token (LDY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ledgity Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LDY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ledgity Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LDY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ledgity Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LDY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LDY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ledgity Token.

Mengapa Ramalan Harga LDY Penting?

LDY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLDY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LDY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LDY pada bulan depan? Menurut Ledgity Token (LDY) alat ramalan harga, harga LDY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LDY pada tahun 2026? Harga 1Ledgity Token (LDY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LDY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LDY pada tahun 2027? Ledgity Token (LDY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LDY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LDY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ledgity Token (LDY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LDY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ledgity Token (LDY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LDY pada tahun 2030? Harga 1Ledgity Token (LDY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LDY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LDY untuk 2040? Ledgity Token (LDY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LDY menjelang tahun 2040.