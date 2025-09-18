Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Legacy Frax Dollar untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FRAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FRAX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Legacy Frax Dollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Legacy Frax Dollar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Legacy Frax Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.998423 pada tahun 2025. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Legacy Frax Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0483 pada tahun 2026. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FRAX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1007 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FRAX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1557 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FRAX pada tahun 2029 ialah $ 1.2135 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FRAX pada tahun 2030 ialah $ 1.2742 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0756. Legacy Frax Dollar (FRAX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Legacy Frax Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3810. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.998423 0.00%

2026 $ 1.0483 5.00%

2027 $ 1.1007 10.25%

2028 $ 1.1557 15.76%

2029 $ 1.2135 21.55%

2030 $ 1.2742 27.63%

2031 $ 1.3379 34.01%

2032 $ 1.4048 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4751 47.75%

2034 $ 1.5488 55.13%

2035 $ 1.6263 62.89%

2036 $ 1.7076 71.03%

2037 $ 1.7930 79.59%

2038 $ 1.8826 88.56%

2039 $ 1.9768 97.99%

2040 $ 2.0756 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Legacy Frax Dollar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.998423 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.998559 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.999380 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0025 0.41% Ramalan HargaLegacy Frax Dollar (FRAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FRAX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.998423 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLegacy Frax Dollar (FRAX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FRAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.998559 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLegacy Frax Dollar (FRAX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FRAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999380 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLegacy Frax Dollar (FRAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FRAX ialah $1.0025 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Legacy Frax Dollar Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 296.37M$ 296.37M $ 296.37M Bekalan Peredaran 296.86M 296.86M 296.86M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini FRAX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, FRAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 296.86M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 296.37M. Lihat Harga Langsung FRAX

Legacy Frax Dollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Legacy Frax Dollar, harga semasa Legacy Frax Dollar ialah 0.998423USD. Bekalan edaran Legacy Frax Dollar(FRAX) ialah 296.86M FRAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $296,367,071 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.000591 $ 0.999539 $ 0.996865

7 Hari -0.01% $ -0.000112 $ 0.999809 $ 0.997455

30 Hari -0.01% $ -0.000180 $ 0.999809 $ 0.997455 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Legacy Frax Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000591 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Legacy Frax Dollar didagangkan pada paras tertinggi $0.999809 dan paras terendah $0.997455 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FRAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Legacy Frax Dollar telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000180 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FRAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Legacy Frax Dollar (FRAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Legacy Frax Dollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FRAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Legacy Frax Dollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FRAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Legacy Frax Dollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FRAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FRAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Legacy Frax Dollar.

Mengapa Ramalan Harga FRAX Penting?

FRAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFRAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FRAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FRAX pada bulan depan? Menurut Legacy Frax Dollar (FRAX) alat ramalan harga, harga FRAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FRAX pada tahun 2026? Harga 1Legacy Frax Dollar (FRAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FRAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FRAX pada tahun 2027? Legacy Frax Dollar (FRAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FRAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FRAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Legacy Frax Dollar (FRAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FRAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Legacy Frax Dollar (FRAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FRAX pada tahun 2030? Harga 1Legacy Frax Dollar (FRAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, FRAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FRAX untuk 2040? Legacy Frax Dollar (FRAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FRAX menjelang tahun 2040.