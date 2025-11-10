Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Legend of Arcadia % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Legend of Arcadia Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Legend of Arcadia berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010402 pada tahun 2025. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Legend of Arcadia berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010922 pada tahun 2026. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ARCA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011468 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ARCA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012042 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARCA pada tahun 2029 ialah $ 0.012644 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ARCA pada tahun 2030 ialah $ 0.013276 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Legend of Arcadia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021626. Legend of Arcadia (ARCA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Legend of Arcadia berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035227. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010402 0.00%

Statistik Harga Legend of Arcadia Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.12M$ 3.12M $ 3.12M Bekalan Peredaran 300.79M 300.79M 300.79M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ARCA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ARCA mempunyai bekalan edaran sebanyak 300.79M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.12M. Lihat Harga Langsung ARCA

Legend of Arcadia Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Legend of Arcadia, harga semasa Legend of Arcadia ialah 0.010402USD. Bekalan edaran Legend of Arcadia(ARCA) ialah 300.79M ARCA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,123,526 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.54% $ 0.000157 $ 0.010671 $ 0.010147

7 Hari -6.67% $ -0.000694 $ 0.012050 $ 0.010218

30 Hari -13.96% $ -0.001452 $ 0.012050 $ 0.010218 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Legend of Arcadia telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000157 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.54% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Legend of Arcadia didagangkan pada paras tertinggi $0.012050 dan paras terendah $0.010218 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -6.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ARCA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Legend of Arcadia telah mengalami perubahan sebanyak -13.96% , mencerminkan kira-kira $-0.001452 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ARCA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Legend of Arcadia (ARCA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Legend of Arcadia ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ARCA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Legend of Arcadia untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ARCA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Legend of Arcadia. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ARCA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ARCA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Legend of Arcadia.

Mengapa Ramalan Harga ARCA Penting?

ARCA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahARCA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ARCA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ARCA pada bulan depan? Menurut Legend of Arcadia (ARCA) alat ramalan harga, harga ARCA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ARCA pada tahun 2026? Harga 1Legend of Arcadia (ARCA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ARCA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ARCA pada tahun 2027? Legend of Arcadia (ARCA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ARCA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ARCA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Legend of Arcadia (ARCA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ARCA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Legend of Arcadia (ARCA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ARCA pada tahun 2030? Harga 1Legend of Arcadia (ARCA) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ARCA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ARCA untuk 2040? Legend of Arcadia (ARCA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ARCA menjelang tahun 2040.