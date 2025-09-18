Lendle (LEND) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lendle untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LEND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LEND

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lendle % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Lendle Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lendle berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016590 pada tahun 2025. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lendle berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017420 pada tahun 2026. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LEND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.018291 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LEND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.019205 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LEND pada tahun 2029 ialah $ 0.020166 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LEND pada tahun 2030 ialah $ 0.021174 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034491. Lendle (LEND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lendle berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.056182. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.016590 0.00%

2026 $ 0.017420 5.00%

2027 $ 0.018291 10.25%

2028 $ 0.019205 15.76%

2029 $ 0.020166 21.55%

2030 $ 0.021174 27.63%

2031 $ 0.022233 34.01%

2032 $ 0.023344 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.024512 47.75%

2034 $ 0.025737 55.13%

2035 $ 0.027024 62.89%

2036 $ 0.028375 71.03%

2037 $ 0.029794 79.59%

2038 $ 0.031284 88.56%

2039 $ 0.032848 97.99%

2040 $ 0.034491 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Lendle Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.016590 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.016593 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.016606 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.016658 0.41% Ramalan HargaLendle (LEND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LEND pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.016590 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLendle (LEND) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LEND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016593 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLendle (LEND) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LEND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016606 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLendle (LEND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LEND ialah $0.016658 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lendle Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 961.96K$ 961.96K $ 961.96K Bekalan Peredaran 57.74M 57.74M 57.74M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LEND ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LEND mempunyai bekalan edaran sebanyak 57.74M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 961.96K. Lihat Harga Langsung LEND

Lendle Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lendle, harga semasa Lendle ialah 0.016590USD. Bekalan edaran Lendle(LEND) ialah 57.74M LEND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $961,961 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.31% $ -0.000930 $ 0.017533 $ 0.015899

7 Hari -15.80% $ -0.002622 $ 0.021036 $ 0.015982

30 Hari -19.63% $ -0.003257 $ 0.021036 $ 0.015982 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lendle telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000930 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -5.31% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lendle didagangkan pada paras tertinggi $0.021036 dan paras terendah $0.015982 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -15.80% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LEND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lendle telah mengalami perubahan sebanyak -19.63% , mencerminkan kira-kira $-0.003257 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LEND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lendle (LEND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lendle ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LEND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lendle untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LEND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lendle. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LEND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LEND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lendle.

Mengapa Ramalan Harga LEND Penting?

LEND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLEND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LEND akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LEND pada bulan depan? Menurut Lendle (LEND) alat ramalan harga, harga LEND yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LEND pada tahun 2026? Harga 1Lendle (LEND) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LEND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LEND pada tahun 2027? Lendle (LEND) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LEND menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LEND pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lendle (LEND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LEND pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lendle (LEND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LEND pada tahun 2030? Harga 1Lendle (LEND) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LEND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LEND untuk 2040? Lendle (LEND) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LEND menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang