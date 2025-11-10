LILY (LILY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga LILY untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LILY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga LILY % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan LILY Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, LILY berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000021 pada tahun 2025. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, LILY berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000022 pada tahun 2026. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LILY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000023 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LILY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000024 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LILY pada tahun 2029 ialah $ 0.000025 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LILY pada tahun 2030 ialah $ 0.000026 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga LILY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000043. LILY (LILY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga LILY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000071. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000021 0.00%

2026 $ 0.000022 5.00%

2027 $ 0.000023 10.25%

2028 $ 0.000024 15.76%

2029 $ 0.000025 21.55%

2030 $ 0.000026 27.63%

2031 $ 0.000028 34.01%

2032 $ 0.000029 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000031 47.75%

2034 $ 0.000032 55.13%

2035 $ 0.000034 62.89%

2036 $ 0.000035 71.03%

2037 $ 0.000037 79.59%

2038 $ 0.000039 88.56%

2039 $ 0.000041 97.99%

2040 $ 0.000043 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga LILY Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000021 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000021 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000021 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000021 0.41% Ramalan HargaLILY (LILY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LILY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000021 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLILY (LILY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LILY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000021 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLILY (LILY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LILY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000021 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLILY (LILY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LILY ialah $0.000021 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga LILY Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.80K$ 20.80K $ 20.80K Bekalan Peredaran 990.40M 990.40M 990.40M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LILY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LILY mempunyai bekalan edaran sebanyak 990.40M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.80K. Lihat Harga Langsung LILY

LILY Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung LILY, harga semasa LILY ialah 0.000021USD. Bekalan edaran LILY(LILY) ialah 990.40M LILY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,798 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 13.74% $ 0 $ 0.000021 $ 0.000018

7 Hari -14.03% $ -0.000002 $ 0.000041 $ 0.000015

30 Hari -49.90% $ -0.000010 $ 0.000041 $ 0.000015 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LILY telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 13.74% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, LILY didagangkan pada paras tertinggi $0.000041 dan paras terendah $0.000015 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LILY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, LILY telah mengalami perubahan sebanyak -49.90% , mencerminkan kira-kira $-0.000010 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LILY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga LILY (LILY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga LILY ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LILY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap LILY untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LILY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga LILY. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LILY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LILY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan LILY.

Mengapa Ramalan Harga LILY Penting?

LILY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLILY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LILY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LILY pada bulan depan? Menurut LILY (LILY) alat ramalan harga, harga LILY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LILY pada tahun 2026? Harga 1LILY (LILY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LILY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LILY pada tahun 2027? LILY (LILY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LILY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LILY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, LILY (LILY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LILY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, LILY (LILY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LILY pada tahun 2030? Harga 1LILY (LILY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LILY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LILY untuk 2040? LILY (LILY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LILY menjelang tahun 2040.