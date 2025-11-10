Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Liquid Agent % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Liquid Agent Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Liquid Agent berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007098 pada tahun 2025. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Liquid Agent berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007453 pada tahun 2026. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIQUID yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.007826 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIQUID yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008217 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIQUID pada tahun 2029 ialah $ 0.008628 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIQUID pada tahun 2030 ialah $ 0.009059 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Liquid Agent berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014757. Liquid Agent (LIQUID) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Liquid Agent berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024038. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007098 0.00%

2026 $ 0.007453 5.00%

2027 $ 0.007826 10.25%

2028 $ 0.008217 15.76%

2029 $ 0.008628 21.55%

2030 $ 0.009059 27.63%

2031 $ 0.009512 34.01%

2032 $ 0.009988 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010487 47.75%

2034 $ 0.011012 55.13%

2035 $ 0.011562 62.89%

2036 $ 0.012140 71.03%

2037 $ 0.012747 79.59%

2038 $ 0.013385 88.56%

2039 $ 0.014054 97.99%

2040 $ 0.014757 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Liquid Agent Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.007098 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.007099 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.007105 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.007127 0.41% Ramalan HargaLiquid Agent (LIQUID) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LIQUID pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.007098 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLiquid Agent (LIQUID) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LIQUID, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007099 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLiquid Agent (LIQUID) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LIQUID, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007105 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLiquid Agent (LIQUID)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LIQUID ialah $0.007127 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Liquid Agent Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 328.51K$ 328.51K $ 328.51K Bekalan Peredaran 46.28M 46.28M 46.28M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LIQUID ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LIQUID mempunyai bekalan edaran sebanyak 46.28M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 328.51K. Lihat Harga Langsung LIQUID

Liquid Agent Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Liquid Agent, harga semasa Liquid Agent ialah 0.007098USD. Bekalan edaran Liquid Agent(LIQUID) ialah 46.28M LIQUID , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $328,508 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.90% $ 0.000639 $ 0.007165 $ 0.006432

7 Hari 18.06% $ 0.001282 $ 0.012640 $ 0.004636

30 Hari -44.83% $ -0.003182 $ 0.012640 $ 0.004636 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Liquid Agent telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000639 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 9.90% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Liquid Agent didagangkan pada paras tertinggi $0.012640 dan paras terendah $0.004636 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 18.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LIQUID untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Liquid Agent telah mengalami perubahan sebanyak -44.83% , mencerminkan kira-kira $-0.003182 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LIQUID berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Liquid Agent (LIQUID) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Liquid Agent ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LIQUID berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Liquid Agent untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LIQUID, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Liquid Agent. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LIQUID. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LIQUID untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Liquid Agent.

Mengapa Ramalan Harga LIQUID Penting?

LIQUID Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

