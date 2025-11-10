Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Liquid HYPE Yield untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LIQUIDHYPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Liquid HYPE Yield % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Liquid HYPE Yield Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Liquid HYPE Yield berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.38 pada tahun 2025. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Liquid HYPE Yield berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 44.499 pada tahun 2026. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIQUIDHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 46.7239 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LIQUIDHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 49.0601 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIQUIDHYPE pada tahun 2029 ialah $ 51.5131 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LIQUIDHYPE pada tahun 2030 ialah $ 54.0888 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Liquid HYPE Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 88.1049. Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Liquid HYPE Yield berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 143.5137. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 42.38 0.00%

December 10, 2025(30 Hari) $ 42.5541 0.41% Ramalan HargaLiquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LIQUIDHYPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $42.38 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLiquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LIQUIDHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.3858 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLiquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LIQUIDHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.4206 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLiquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LIQUIDHYPE ialah $42.5541 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Liquid HYPE Yield Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 23.48M$ 23.48M $ 23.48M Bekalan Peredaran 554.12K 554.12K 554.12K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LIQUIDHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LIQUIDHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 554.12K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 23.48M. Lihat Harga Langsung LIQUIDHYPE

Liquid HYPE Yield Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Liquid HYPE Yield, harga semasa Liquid HYPE Yield ialah 42.38USD. Bekalan edaran Liquid HYPE Yield(LIQUIDHYPE) ialah 554.12K LIQUIDHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $23,482,946 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.70% $ 1.9 $ 42.7 $ 39.64

7 Hari -0.11% $ -0.050550 $ 43.0483 $ 36.8301

30 Hari 11.69% $ 4.9536 $ 43.0483 $ 36.8301 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Liquid HYPE Yield telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.9 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.70% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Liquid HYPE Yield didagangkan pada paras tertinggi $43.0483 dan paras terendah $36.8301 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.11% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LIQUIDHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Liquid HYPE Yield telah mengalami perubahan sebanyak 11.69% , mencerminkan kira-kira $4.9536 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LIQUIDHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Liquid HYPE Yield ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LIQUIDHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Liquid HYPE Yield untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LIQUIDHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Liquid HYPE Yield. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LIQUIDHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LIQUIDHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Liquid HYPE Yield.

Mengapa Ramalan Harga LIQUIDHYPE Penting?

LIQUIDHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLIQUIDHYPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LIQUIDHYPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LIQUIDHYPE pada bulan depan? Menurut Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) alat ramalan harga, harga LIQUIDHYPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LIQUIDHYPE pada tahun 2026? Harga 1Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LIQUIDHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LIQUIDHYPE pada tahun 2027? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LIQUIDHYPE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LIQUIDHYPE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LIQUIDHYPE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LIQUIDHYPE pada tahun 2030? Harga 1Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LIQUIDHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LIQUIDHYPE untuk 2040? Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LIQUIDHYPE menjelang tahun 2040.