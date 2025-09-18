Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Lista USD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LISUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Lista USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Lista USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Lista USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.001 pada tahun 2025. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Lista USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0510 pada tahun 2026. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LISUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1036 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LISUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1587 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LISUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2167 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LISUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0810. Lista USD (LISUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Lista USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3897. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.001 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0051 0.41% Ramalan HargaLista USD (LISUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LISUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.001 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLista USD (LISUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LISUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0011 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLista USD (LISUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LISUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0019 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLista USD (LISUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LISUSD ialah $1.0051 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Lista USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 37.61M$ 37.61M $ 37.61M Bekalan Peredaran 37.60M 37.60M 37.60M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LISUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LISUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 37.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 37.61M. Lihat Harga Langsung LISUSD

Lista USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Lista USD, harga semasa Lista USD ialah 1.001USD. Bekalan edaran Lista USD(LISUSD) ialah 37.60M LISUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $37,608,447 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000546 $ 1.004 $ 0.996712

7 Hari 0.29% $ 0.002859 $ 1.0038 $ 0.994813

30 Hari 0.14% $ 0.001446 $ 1.0038 $ 0.994813 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Lista USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000546 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Lista USD didagangkan pada paras tertinggi $1.0038 dan paras terendah $0.994813 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.29% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LISUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Lista USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.14% , mencerminkan kira-kira $0.001446 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LISUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Lista USD (LISUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Lista USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LISUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Lista USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LISUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Lista USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LISUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LISUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Lista USD.

Mengapa Ramalan Harga LISUSD Penting?

LISUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLISUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LISUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LISUSD pada bulan depan? Menurut Lista USD (LISUSD) alat ramalan harga, harga LISUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LISUSD pada tahun 2026? Harga 1Lista USD (LISUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LISUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LISUSD pada tahun 2027? Lista USD (LISUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LISUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LISUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Lista USD (LISUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LISUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Lista USD (LISUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LISUSD pada tahun 2030? Harga 1Lista USD (LISUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LISUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LISUSD untuk 2040? Lista USD (LISUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LISUSD menjelang tahun 2040.