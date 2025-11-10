Live Ai (LAU) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Live Ai % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Live Ai Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Live Ai berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023217 pada tahun 2025. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Live Ai berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024378 pada tahun 2026. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LAU yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.025597 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LAU yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026877 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LAU pada tahun 2029 ialah $ 0.028221 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LAU pada tahun 2030 ialah $ 0.029632 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Live Ai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.048267. Live Ai (LAU) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Live Ai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.078623. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023217 0.00%

2026 $ 0.024378 5.00%

2027 $ 0.025597 10.25%

2028 $ 0.026877 15.76%

2029 $ 0.028221 21.55%

2030 $ 0.029632 27.63%

2031 $ 0.031113 34.01%

2032 $ 0.032669 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.034303 47.75%

2034 $ 0.036018 55.13%

2035 $ 0.037819 62.89%

2036 $ 0.039710 71.03%

2037 $ 0.041695 79.59%

2038 $ 0.043780 88.56%

2039 $ 0.045969 97.99%

2040 $ 0.048267 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Live Ai Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.023217 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.023220 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.023239 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.023313 0.41% Ramalan HargaLive Ai (LAU) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LAU pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.023217 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLive Ai (LAU) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi LAU, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.023220 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLive Ai (LAU) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LAU, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.023239 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLive Ai (LAU)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LAU ialah $0.023313 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Live Ai Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 23.22K$ 23.22K $ 23.22K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LAU ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LAU mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 23.22K. Lihat Harga Langsung LAU

Live Ai Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Live Ai, harga semasa Live Ai ialah 0.023217USD. Bekalan edaran Live Ai(LAU) ialah 1.00M LAU , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $23,218 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -4.46% $ -0.001086 $ 0.024722 $ 0.023135

7 Hari -25.84% $ -0.006001 $ 0.046230 $ 0.023135

30 Hari -49.77% $ -0.011557 $ 0.046230 $ 0.023135 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Live Ai telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001086 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -4.46% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Live Ai didagangkan pada paras tertinggi $0.046230 dan paras terendah $0.023135 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -25.84% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LAU untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Live Ai telah mengalami perubahan sebanyak -49.77% , mencerminkan kira-kira $-0.011557 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LAU berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Live Ai (LAU) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Live Ai ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LAU berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Live Ai untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LAU, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Live Ai. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LAU. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LAU untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Live Ai.

Mengapa Ramalan Harga LAU Penting?

LAU Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLAU berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LAU akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LAU pada bulan depan? Menurut Live Ai (LAU) alat ramalan harga, harga LAU yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LAU pada tahun 2026? Harga 1Live Ai (LAU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LAU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LAU pada tahun 2027? Live Ai (LAU) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LAU menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LAU pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Live Ai (LAU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LAU pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Live Ai (LAU) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LAU pada tahun 2030? Harga 1Live Ai (LAU) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LAU akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LAU untuk 2040? Live Ai (LAU) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LAU menjelang tahun 2040.