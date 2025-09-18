Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Loky by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOKY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Loky by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Loky by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Loky by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001694 pada tahun 2025. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Loky by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001779 pada tahun 2026. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOKY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001868 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOKY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001962 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOKY pada tahun 2029 ialah $ 0.002060 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOKY pada tahun 2030 ialah $ 0.002163 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Loky by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003523. Loky by Virtuals (LOKY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Loky by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005739. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001694 0.00%

2026 $ 0.001779 5.00%

2027 $ 0.001868 10.25%

2028 $ 0.001962 15.76%

2029 $ 0.002060 21.55%

2030 $ 0.002163 27.63%

2031 $ 0.002271 34.01%

2032 $ 0.002384 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002504 47.75%

2034 $ 0.002629 55.13%

2035 $ 0.002760 62.89%

2036 $ 0.002898 71.03%

2037 $ 0.003043 79.59%

2038 $ 0.003196 88.56%

2039 $ 0.003355 97.99%

2040 $ 0.003523 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Loky by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001694 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001695 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001696 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001701 0.41% Ramalan HargaLoky by Virtuals (LOKY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LOKY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001694 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLoky by Virtuals (LOKY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LOKY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001695 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLoky by Virtuals (LOKY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LOKY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001696 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLoky by Virtuals (LOKY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LOKY ialah $0.001701 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Loky by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Bekalan Peredaran 940.13M 940.13M 940.13M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LOKY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LOKY mempunyai bekalan edaran sebanyak 940.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.59M. Lihat Harga Langsung LOKY

Loky by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Loky by Virtuals, harga semasa Loky by Virtuals ialah 0.001694USD. Bekalan edaran Loky by Virtuals(LOKY) ialah 940.13M LOKY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,593,455 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.89% $ 0.000166 $ 0.001832 $ 0.001515

7 Hari -7.62% $ -0.000129 $ 0.002801 $ 0.001406

30 Hari -36.78% $ -0.000623 $ 0.002801 $ 0.001406 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Loky by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000166 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Loky by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.002801 dan paras terendah $0.001406 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -7.62% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOKY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Loky by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak -36.78% , mencerminkan kira-kira $-0.000623 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOKY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Loky by Virtuals (LOKY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Loky by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOKY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Loky by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOKY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Loky by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOKY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOKY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Loky by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga LOKY Penting?

LOKY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLOKY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LOKY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LOKY pada bulan depan? Menurut Loky by Virtuals (LOKY) alat ramalan harga, harga LOKY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LOKY pada tahun 2026? Harga 1Loky by Virtuals (LOKY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LOKY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LOKY pada tahun 2027? Loky by Virtuals (LOKY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LOKY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LOKY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Loky by Virtuals (LOKY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LOKY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Loky by Virtuals (LOKY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LOKY pada tahun 2030? Harga 1Loky by Virtuals (LOKY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LOKY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LOKY untuk 2040? Loky by Virtuals (LOKY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LOKY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang