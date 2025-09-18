Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Looby by Stephen Bliss (LOOBY) /

Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Looby by Stephen Bliss untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOOBY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Looby by Stephen Bliss % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Looby by Stephen Bliss Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Looby by Stephen Bliss berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000676 pada tahun 2025. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Looby by Stephen Bliss berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000710 pada tahun 2026. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOBY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000746 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOBY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000783 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOBY pada tahun 2029 ialah $ 0.000822 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOBY pada tahun 2030 ialah $ 0.000863 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Looby by Stephen Bliss berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001406. Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Looby by Stephen Bliss berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002291. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000676 0.00%

2040 $ 0.001406 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Looby by Stephen Bliss Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000676 0.00%

Statistik Harga Looby by Stephen Bliss Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 647.07K$ 647.07K $ 647.07K Bekalan Peredaran 952.95M 952.95M 952.95M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LOOBY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LOOBY mempunyai bekalan edaran sebanyak 952.95M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 647.07K. Lihat Harga Langsung LOOBY

Looby by Stephen Bliss Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Looby by Stephen Bliss, harga semasa Looby by Stephen Bliss ialah 0.000676USD. Bekalan edaran Looby by Stephen Bliss(LOOBY) ialah 952.95M LOOBY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $647,070 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.07% $ 0 $ 0.000681 $ 0.000631

7 Hari 35.36% $ 0.000239 $ 0.000681 $ 0.000454

30 Hari 42.30% $ 0.000286 $ 0.000681 $ 0.000454 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Looby by Stephen Bliss telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Looby by Stephen Bliss didagangkan pada paras tertinggi $0.000681 dan paras terendah $0.000454 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 35.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOOBY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Looby by Stephen Bliss telah mengalami perubahan sebanyak 42.30% , mencerminkan kira-kira $0.000286 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOOBY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Looby by Stephen Bliss (LOOBY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Looby by Stephen Bliss ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOOBY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Looby by Stephen Bliss untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOOBY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Looby by Stephen Bliss. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOOBY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOOBY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Looby by Stephen Bliss.

Mengapa Ramalan Harga LOOBY Penting?

LOOBY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLOOBY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LOOBY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LOOBY pada bulan depan? Menurut Looby by Stephen Bliss (LOOBY) alat ramalan harga, harga LOOBY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LOOBY pada tahun 2026? Harga 1Looby by Stephen Bliss (LOOBY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LOOBY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LOOBY pada tahun 2027? Looby by Stephen Bliss (LOOBY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LOOBY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LOOBY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Looby by Stephen Bliss (LOOBY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LOOBY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Looby by Stephen Bliss (LOOBY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LOOBY pada tahun 2030? Harga 1Looby by Stephen Bliss (LOOBY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LOOBY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LOOBY untuk 2040? Looby by Stephen Bliss (LOOBY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LOOBY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang