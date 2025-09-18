LoopBurn (LBP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga LoopBurn untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LBP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli LBP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga LoopBurn % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan LoopBurn Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, LoopBurn berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.05116 pada tahun 2025. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, LoopBurn berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.053718 pada tahun 2026. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LBP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.056403 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LBP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.059224 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LBP pada tahun 2029 ialah $ 0.062185 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LBP pada tahun 2030 ialah $ 0.065294 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga LoopBurn berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106357. LoopBurn (LBP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga LoopBurn berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.173245. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05116 0.00%

2026 $ 0.053718 5.00%

2027 $ 0.056403 10.25%

2028 $ 0.059224 15.76%

2029 $ 0.062185 21.55%

2030 $ 0.065294 27.63%

2031 $ 0.068559 34.01%

2032 $ 0.071987 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.075586 47.75%

2034 $ 0.079365 55.13%

2035 $ 0.083334 62.89%

2036 $ 0.087500 71.03%

2037 $ 0.091876 79.59%

2038 $ 0.096469 88.56%

2039 $ 0.101293 97.99%

2040 $ 0.106357 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga LoopBurn Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.05116 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.051167 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.051209 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.051370 0.41% Ramalan HargaLoopBurn (LBP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LBP pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.05116 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLoopBurn (LBP) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LBP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.051167 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLoopBurn (LBP) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LBP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.051209 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLoopBurn (LBP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LBP ialah $0.051370 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga LoopBurn Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Bekalan Peredaran 554.96K 554.96K 554.96K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini LBP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, LBP mempunyai bekalan edaran sebanyak 554.96K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 28.39K. Lihat Harga Langsung LBP

LoopBurn Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung LoopBurn, harga semasa LoopBurn ialah 0.05116USD. Bekalan edaran LoopBurn(LBP) ialah 554.96K LBP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $28,392 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.01% $ 0.001496 $ 0.052542 $ 0.049538

7 Hari -15.75% $ -0.008058 $ 0.124202 $ 0.049805

30 Hari -58.91% $ -0.030142 $ 0.124202 $ 0.049805 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LoopBurn telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001496 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, LoopBurn didagangkan pada paras tertinggi $0.124202 dan paras terendah $0.049805 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -15.75% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LBP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, LoopBurn telah mengalami perubahan sebanyak -58.91% , mencerminkan kira-kira $-0.030142 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LBP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga LoopBurn (LBP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga LoopBurn ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LBP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap LoopBurn untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LBP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga LoopBurn. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LBP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LBP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan LoopBurn.

Mengapa Ramalan Harga LBP Penting?

LBP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahLBP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,LBP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga LBP pada bulan depan? Menurut LoopBurn (LBP) alat ramalan harga, harga LBP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 LBP pada tahun 2026? Harga 1LoopBurn (LBP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LBP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga LBP pada tahun 2027? LoopBurn (LBP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 LBP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga LBP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, LoopBurn (LBP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga LBP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, LoopBurn (LBP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 LBP pada tahun 2030? Harga 1LoopBurn (LBP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, LBP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga LBP untuk 2040? LoopBurn (LBP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 LBP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang