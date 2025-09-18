LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga LooPIN Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak LOOPIN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga LooPIN Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan LooPIN Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, LooPIN Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.322655 pada tahun 2025. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, LooPIN Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.338787 pada tahun 2026. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOPIN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.355727 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan LOOPIN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.373513 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOPIN pada tahun 2029 ialah $ 0.392189 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran LOOPIN pada tahun 2030 ialah $ 0.411798 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga LooPIN Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.670776. LooPIN Network (LOOPIN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga LooPIN Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0926. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.322655 0.00%

2026 $ 0.338787 5.00%

2027 $ 0.355727 10.25%

2028 $ 0.373513 15.76%

2029 $ 0.392189 21.55%

2030 $ 0.411798 27.63%

2031 $ 0.432388 34.01%

2032 $ 0.454007 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.476708 47.75%

2034 $ 0.500543 55.13%

2035 $ 0.525570 62.89%

2036 $ 0.551849 71.03%

2037 $ 0.579442 79.59%

2038 $ 0.608414 88.56%

2039 $ 0.638834 97.99%

2040 $ 0.670776 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga LooPIN Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.322655 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.322699 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.322964 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.323980 0.41% Ramalan HargaLooPIN Network (LOOPIN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk LOOPIN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.322655 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaLooPIN Network (LOOPIN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi LOOPIN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.322699 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaLooPIN Network (LOOPIN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi LOOPIN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.322964 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaLooPIN Network (LOOPIN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk LOOPIN ialah $0.323980 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga LooPIN Network Semasa
Harga Semasa ----
Perubahan Harga (24J) --
Modal Pasaran $ 11.91M
Bekalan Peredaran 36.92M
Kelantangan (24J) ----

LooPIN Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung LooPIN Network, harga semasa LooPIN Network ialah 0.322655USD. Bekalan edaran LooPIN Network(LOOPIN) ialah 36.92M LOOPIN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11,912,046 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 7.23% $ 0.021748 $ 0.324646 $ 0.298264

7 Hari 9.65% $ 0.031143 $ 0.437887 $ 0.290246

30 Hari -27.54% $ -0.088863 $ 0.437887 $ 0.290246 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LooPIN Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.021748 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 7.23% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, LooPIN Network didagangkan pada paras tertinggi $0.437887 dan paras terendah $0.290246 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 9.65% . Trend terkini ini mempamerkan potensi LOOPIN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, LooPIN Network telah mengalami perubahan sebanyak -27.54% , mencerminkan kira-kira $-0.088863 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa LOOPIN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga LooPIN Network (LOOPIN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga LooPIN Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan LOOPIN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap LooPIN Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi LOOPIN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga LooPIN Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan LOOPIN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum LOOPIN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan LooPIN Network.

Mengapa Ramalan Harga LOOPIN Penting?

LOOPIN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

