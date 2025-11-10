Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Market Maker DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MMDAO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Market Maker DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Market Maker DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Market Maker DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004414 pada tahun 2025. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Market Maker DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004635 pada tahun 2026. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMDAO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004867 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMDAO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005110 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMDAO pada tahun 2029 ialah $ 0.005365 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMDAO pada tahun 2030 ialah $ 0.005634 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Market Maker DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009177. Market Maker DAO (MMDAO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Market Maker DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014949. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004414 0.00%

2026 $ 0.004635 5.00%

2027 $ 0.004867 10.25%

2028 $ 0.005110 15.76%

2029 $ 0.005365 21.55%

2030 $ 0.005634 27.63%

2031 $ 0.005915 34.01%

2032 $ 0.006211 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006522 47.75%

2034 $ 0.006848 55.13%

2035 $ 0.007190 62.89%

2036 $ 0.007550 71.03%

2037 $ 0.007927 79.59%

2038 $ 0.008324 88.56%

2039 $ 0.008740 97.99%

2040 $ 0.009177 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Market Maker DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004414 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004415 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004418 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004432 0.41% Ramalan HargaMarket Maker DAO (MMDAO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MMDAO pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004414 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMarket Maker DAO (MMDAO) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MMDAO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004415 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMarket Maker DAO (MMDAO) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MMDAO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004418 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMarket Maker DAO (MMDAO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MMDAO ialah $0.004432 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Market Maker DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 443.04K$ 443.04K $ 443.04K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MMDAO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MMDAO mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 443.04K. Lihat Harga Langsung MMDAO

Market Maker DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Market Maker DAO, harga semasa Market Maker DAO ialah 0.004414USD. Bekalan edaran Market Maker DAO(MMDAO) ialah 100.00M MMDAO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $443,043 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -3.68% $ -0.000169 $ 0.004731 $ 0.004430

7 Hari -41.47% $ -0.001831 $ 0.007333 $ 0.003805

30 Hari -4.92% $ -0.000217 $ 0.007333 $ 0.003805 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Market Maker DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000169 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -3.68% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Market Maker DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.007333 dan paras terendah $0.003805 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -41.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MMDAO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Market Maker DAO telah mengalami perubahan sebanyak -4.92% , mencerminkan kira-kira $-0.000217 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MMDAO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Market Maker DAO (MMDAO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Market Maker DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MMDAO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Market Maker DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MMDAO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Market Maker DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MMDAO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MMDAO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Market Maker DAO.

Mengapa Ramalan Harga MMDAO Penting?

MMDAO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMMDAO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MMDAO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MMDAO pada bulan depan? Menurut Market Maker DAO (MMDAO) alat ramalan harga, harga MMDAO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MMDAO pada tahun 2026? Harga 1Market Maker DAO (MMDAO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MMDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MMDAO pada tahun 2027? Market Maker DAO (MMDAO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MMDAO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MMDAO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Market Maker DAO (MMDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MMDAO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Market Maker DAO (MMDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MMDAO pada tahun 2030? Harga 1Market Maker DAO (MMDAO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MMDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MMDAO untuk 2040? Market Maker DAO (MMDAO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MMDAO menjelang tahun 2040.