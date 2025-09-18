Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) /

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MarketVector Digital Assets 25 Index untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MVDA25 yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MarketVector Digital Assets 25 Index Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MarketVector Digital Assets 25 Index berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.46 pada tahun 2025. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MarketVector Digital Assets 25 Index berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.633 pada tahun 2026. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVDA25 yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.8146 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVDA25 yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 4.0053 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVDA25 pada tahun 2029 ialah $ 4.2056 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVDA25 pada tahun 2030 ialah $ 4.4159 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MarketVector Digital Assets 25 Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.1930. MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MarketVector Digital Assets 25 Index berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 11.7167. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.46 0.00%

2026 $ 3.633 5.00%

2027 $ 3.8146 10.25%

2028 $ 4.0053 15.76%

2029 $ 4.2056 21.55%

2030 $ 4.4159 27.63%

2031 $ 4.6367 34.01%

2032 $ 4.8685 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.1119 47.75%

2034 $ 5.3675 55.13%

2035 $ 5.6359 62.89%

2036 $ 5.9177 71.03%

2037 $ 6.2136 79.59%

2038 $ 6.5243 88.56%

2039 $ 6.8505 97.99%

2040 $ 7.1930 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MarketVector Digital Assets 25 Index Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 3.46 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 3.4604 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 3.4633 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 3.4742 0.41% Ramalan HargaMarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MVDA25 pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $3.46 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MVDA25, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.4604 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MVDA25, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.4633 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MVDA25 ialah $3.4742 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MarketVector Digital Assets 25 Index Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.53K$ 20.53K $ 20.53K Bekalan Peredaran 5.94K 5.94K 5.94K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MVDA25 ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MVDA25 mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.94K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.53K. Lihat Harga Langsung MVDA25

MarketVector Digital Assets 25 Index Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MarketVector Digital Assets 25 Index, harga semasa MarketVector Digital Assets 25 Index ialah 3.46USD. Bekalan edaran MarketVector Digital Assets 25 Index(MVDA25) ialah 5.94K MVDA25 , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,530 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.37% $ -0.048014 $ 3.58 $ 3.42

7 Hari 37.57% $ 1.2999 $ 3.5698 $ 2.2929

30 Hari 49.64% $ 1.7175 $ 3.5698 $ 2.2929 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MarketVector Digital Assets 25 Index telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.048014 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.37% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MarketVector Digital Assets 25 Index didagangkan pada paras tertinggi $3.5698 dan paras terendah $2.2929 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 37.57% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MVDA25 untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MarketVector Digital Assets 25 Index telah mengalami perubahan sebanyak 49.64% , mencerminkan kira-kira $1.7175 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MVDA25 berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MarketVector Digital Assets 25 Index ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MVDA25 berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MarketVector Digital Assets 25 Index untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MVDA25, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MarketVector Digital Assets 25 Index. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MVDA25. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MVDA25 untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MarketVector Digital Assets 25 Index.

Mengapa Ramalan Harga MVDA25 Penting?

MVDA25 Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMVDA25 berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MVDA25 akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MVDA25 pada bulan depan? Menurut MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) alat ramalan harga, harga MVDA25 yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MVDA25 pada tahun 2026? Harga 1MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVDA25 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MVDA25 pada tahun 2027? MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MVDA25 menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MVDA25 pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MVDA25 pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MVDA25 pada tahun 2030? Harga 1MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVDA25 akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MVDA25 untuk 2040? MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MVDA25 menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang