Dapatkan ramalan harga Mastercard xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Mastercard xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

2026 $ 582.792 5.00%

2027 $ 611.9316 10.25%

2028 $ 642.5281 15.76%

2029 $ 674.6545 21.55%

2030 $ 708.3873 27.63%

2031 $ 743.8066 34.01%

2032 $ 780.9970 40.71%

2034 $ 861.0492 55.13%

2035 $ 904.1016 62.89%

2036 $ 949.3067 71.03%

2037 $ 996.7720 79.59%

2038 $ 1,046.6106 88.56%

2039 $ 1,098.9412 97.99%

2040 $ 1,153.8882 107.89%

November 11, 2025(Esok) $ 555.1160 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 555.5722 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 557.3209 0.41% Ramalan HargaMastercard xStock (MAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MAX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $555.04 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMastercard xStock (MAX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $555.1160 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMastercard xStock (MAX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $555.5722 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMastercard xStock (MAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MAX ialah $557.3209 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Mastercard xStock Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 163.06K$ 163.06K $ 163.06K Bekalan Peredaran 295.02 295.02 295.02 Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MAX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 295.02 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 163.06K. Lihat Harga Langsung MAX

Mastercard xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Mastercard xStock, harga semasa Mastercard xStock ialah 555.04USD. Bekalan edaran Mastercard xStock(MAX) ialah 295.02 MAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $163,064 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.52% $ 2.88 $ 555.48 $ 550.77

7 Hari 0.54% $ 3.0237 $ 557.1465 $ 540.5018

30 Hari 0.71% $ 3.9583 $ 557.1465 $ 540.5018 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Mastercard xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.88 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.52% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Mastercard xStock didagangkan pada paras tertinggi $557.1465 dan paras terendah $540.5018 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Mastercard xStock telah mengalami perubahan sebanyak 0.71% , mencerminkan kira-kira $3.9583 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Mastercard xStock (MAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Mastercard xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Mastercard xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Mastercard xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Mastercard xStock.

Mengapa Ramalan Harga MAX Penting?

MAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MAX pada bulan depan? Menurut Mastercard xStock (MAX) alat ramalan harga, harga MAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MAX pada tahun 2026? Harga 1Mastercard xStock (MAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MAX pada tahun 2027? Mastercard xStock (MAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Mastercard xStock (MAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Mastercard xStock (MAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MAX pada tahun 2030? Harga 1Mastercard xStock (MAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MAX untuk 2040? Mastercard xStock (MAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MAX menjelang tahun 2040.