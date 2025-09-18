Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Mavryk Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MVRK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Mavryk Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Mavryk Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Mavryk Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.115056 pada tahun 2025. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Mavryk Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.120808 pada tahun 2026. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVRK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.126849 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVRK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.133191 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVRK pada tahun 2029 ialah $ 0.139851 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVRK pada tahun 2030 ialah $ 0.146843 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Mavryk Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.239193. Mavryk Network (MVRK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Mavryk Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.389620. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.115056 0.00%

2026 $ 0.120808 5.00%

2027 $ 0.126849 10.25%

2028 $ 0.133191 15.76%

2029 $ 0.139851 21.55%

2030 $ 0.146843 27.63%

2031 $ 0.154186 34.01%

2032 $ 0.161895 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.169990 47.75%

2034 $ 0.178489 55.13%

2035 $ 0.187414 62.89%

2036 $ 0.196784 71.03%

2037 $ 0.206624 79.59%

2038 $ 0.216955 88.56%

2039 $ 0.227803 97.99%

2040 $ 0.239193 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Mavryk Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.115056 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.115071 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.115166 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.115528 0.41% Ramalan HargaMavryk Network (MVRK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MVRK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.115056 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMavryk Network (MVRK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MVRK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.115071 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMavryk Network (MVRK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MVRK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.115166 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMavryk Network (MVRK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MVRK ialah $0.115528 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Mavryk Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 34.52M$ 34.52M $ 34.52M Bekalan Peredaran 300.00M 300.00M 300.00M Kelantangan (24J) $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 Kelantangan (24J) +13.16% Harga terkini MVRK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.16. Tambahan pula, MVRK mempunyai bekalan edaran sebanyak 300.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 34.52M.

Mavryk Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Mavryk Network, harga semasa Mavryk Network ialah 0.115056USD. Bekalan edaran Mavryk Network(MVRK) ialah 300.00M MVRK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $34,516,814 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -3.49% $ -0.004015 $ 0.115056 $ 0.111852

30 Hari -0.48% $ -0.000555 $ 0.115056 $ 0.111852 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Mavryk Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Mavryk Network didagangkan pada paras tertinggi $0.115056 dan paras terendah $0.111852 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.49% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MVRK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Mavryk Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.48% , mencerminkan kira-kira $-0.000555 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MVRK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Mavryk Network (MVRK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Mavryk Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MVRK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Mavryk Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MVRK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Mavryk Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MVRK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MVRK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Mavryk Network.

Mengapa Ramalan Harga MVRK Penting?

MVRK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMVRK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MVRK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MVRK pada bulan depan? Menurut Mavryk Network (MVRK) alat ramalan harga, harga MVRK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MVRK pada tahun 2026? Harga 1Mavryk Network (MVRK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVRK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MVRK pada tahun 2027? Mavryk Network (MVRK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MVRK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MVRK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Mavryk Network (MVRK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MVRK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Mavryk Network (MVRK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MVRK pada tahun 2030? Harga 1Mavryk Network (MVRK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVRK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MVRK untuk 2040? Mavryk Network (MVRK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MVRK menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang