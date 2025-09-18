Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Maxi PayFi Strategy Token (MPST) /

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Maxi PayFi Strategy Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MPST yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Maxi PayFi Strategy Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Maxi PayFi Strategy Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Maxi PayFi Strategy Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.999655 pada tahun 2025. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Maxi PayFi Strategy Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0496 pada tahun 2026. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MPST yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1021 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MPST yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1572 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MPST pada tahun 2029 ialah $ 1.2150 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MPST pada tahun 2030 ialah $ 1.2758 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0782. Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Maxi PayFi Strategy Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3851. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999655 0.00%

2026 $ 1.0496 5.00%

2027 $ 1.1021 10.25%

2028 $ 1.1572 15.76%

2029 $ 1.2150 21.55%

2030 $ 1.2758 27.63%

2031 $ 1.3396 34.01%

2032 $ 1.4066 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4769 47.75%

2034 $ 1.5507 55.13%

2035 $ 1.6283 62.89%

2036 $ 1.7097 71.03%

2037 $ 1.7952 79.59%

2038 $ 1.8849 88.56%

2039 $ 1.9792 97.99%

2040 $ 2.0782 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Maxi PayFi Strategy Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.999655 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.999791 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0006 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0037 0.41% Ramalan HargaMaxi PayFi Strategy Token (MPST) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MPST pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.999655 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMaxi PayFi Strategy Token (MPST) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MPST, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999791 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMaxi PayFi Strategy Token (MPST) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MPST, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0006 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMaxi PayFi Strategy Token (MPST)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MPST ialah $1.0037 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Maxi PayFi Strategy Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 34.93M$ 34.93M $ 34.93M Bekalan Peredaran 34.94M 34.94M 34.94M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MPST ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MPST mempunyai bekalan edaran sebanyak 34.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 34.93M. Lihat Harga Langsung MPST

Maxi PayFi Strategy Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Maxi PayFi Strategy Token, harga semasa Maxi PayFi Strategy Token ialah 0.999655USD. Bekalan edaran Maxi PayFi Strategy Token(MPST) ialah 34.94M MPST , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $34,930,278 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000416 $ 0.999885 $ 0.998707

7 Hari 0.04% $ 0.000385 $ 1.0002 $ 0.997172

30 Hari -0.00% $ -0.000057 $ 1.0002 $ 0.997172 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Maxi PayFi Strategy Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000416 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Maxi PayFi Strategy Token didagangkan pada paras tertinggi $1.0002 dan paras terendah $0.997172 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MPST untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Maxi PayFi Strategy Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000057 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MPST berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Maxi PayFi Strategy Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MPST berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Maxi PayFi Strategy Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MPST, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Maxi PayFi Strategy Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MPST. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MPST untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Maxi PayFi Strategy Token.

Mengapa Ramalan Harga MPST Penting?

MPST Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMPST berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MPST akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MPST pada bulan depan? Menurut Maxi PayFi Strategy Token (MPST) alat ramalan harga, harga MPST yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MPST pada tahun 2026? Harga 1Maxi PayFi Strategy Token (MPST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MPST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MPST pada tahun 2027? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MPST menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MPST pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Maxi PayFi Strategy Token (MPST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MPST pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Maxi PayFi Strategy Token (MPST) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MPST pada tahun 2030? Harga 1Maxi PayFi Strategy Token (MPST) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MPST akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MPST untuk 2040? Maxi PayFi Strategy Token (MPST) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MPST menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang