Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meeds DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEED yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MEED

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meeds DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Meeds DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meeds DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106019 pada tahun 2025. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meeds DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.111319 pada tahun 2026. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.116885 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.122730 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEED pada tahun 2029 ialah $ 0.128866 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEED pada tahun 2030 ialah $ 0.135310 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meeds DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.220405. Meeds DAO (MEED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meeds DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.359017. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.106019 0.00%

2026 $ 0.111319 5.00%

2027 $ 0.116885 10.25%

2028 $ 0.122730 15.76%

2029 $ 0.128866 21.55%

2030 $ 0.135310 27.63%

2031 $ 0.142075 34.01%

2032 $ 0.149179 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.156638 47.75%

2034 $ 0.164470 55.13%

2035 $ 0.172693 62.89%

2036 $ 0.181328 71.03%

2037 $ 0.190394 79.59%

2038 $ 0.199914 88.56%

2039 $ 0.209910 97.99%

2040 $ 0.220405 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Meeds DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.106019 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.106033 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.106120 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.106454 0.41% Ramalan HargaMeeds DAO (MEED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEED pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.106019 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeeds DAO (MEED) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.106033 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeeds DAO (MEED) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.106120 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeeds DAO (MEED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEED ialah $0.106454 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meeds DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 20.45M 20.45M 20.45M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEED ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MEED mempunyai bekalan edaran sebanyak 20.45M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.17M. Lihat Harga Langsung MEED

Meeds DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meeds DAO, harga semasa Meeds DAO ialah 0.106019USD. Bekalan edaran Meeds DAO(MEED) ialah 20.45M MEED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,168,354 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.80% $ -0.001949 $ 0.107969 $ 0.104062

7 Hari -11.86% $ -0.012580 $ 0.611500 $ 0.104061

30 Hari -83.04% $ -0.088045 $ 0.611500 $ 0.104061 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meeds DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001949 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.80% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meeds DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.611500 dan paras terendah $0.104061 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -11.86% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meeds DAO telah mengalami perubahan sebanyak -83.04% , mencerminkan kira-kira $-0.088045 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meeds DAO (MEED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meeds DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meeds DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meeds DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meeds DAO.

Mengapa Ramalan Harga MEED Penting?

MEED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEED pada bulan depan? Menurut Meeds DAO (MEED) alat ramalan harga, harga MEED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEED pada tahun 2026? Harga 1Meeds DAO (MEED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEED pada tahun 2027? Meeds DAO (MEED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meeds DAO (MEED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meeds DAO (MEED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEED pada tahun 2030? Harga 1Meeds DAO (MEED) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEED untuk 2040? Meeds DAO (MEED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEED menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang