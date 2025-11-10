MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MEMELESS COIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEMELESS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MEMELESS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MEMELESS COIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MEMELESS COIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MEMELESS COIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000018 pada tahun 2025. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MEMELESS COIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000019 pada tahun 2026. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMELESS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000020 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMELESS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000021 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMELESS pada tahun 2029 ialah $ 0.000022 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMELESS pada tahun 2030 ialah $ 0.000024 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MEMELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000039. MEMELESS COIN (MEMELESS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MEMELESS COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000063. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000018 0.00%

2026 $ 0.000019 5.00%

2027 $ 0.000020 10.25%

2028 $ 0.000021 15.76%

2029 $ 0.000022 21.55%

2030 $ 0.000024 27.63%

2031 $ 0.000025 34.01%

2032 $ 0.000026 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000027 47.75%

2034 $ 0.000029 55.13%

2035 $ 0.000030 62.89%

2036 $ 0.000032 71.03%

2037 $ 0.000033 79.59%

2038 $ 0.000035 88.56%

2039 $ 0.000037 97.99%

2040 $ 0.000039 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MEMELESS COIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000018 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000018 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000018 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000018 0.41% Ramalan HargaMEMELESS COIN (MEMELESS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEMELESS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000018 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMEMELESS COIN (MEMELESS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEMELESS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000018 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMEMELESS COIN (MEMELESS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEMELESS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000018 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMEMELESS COIN (MEMELESS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEMELESS ialah $0.000018 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MEMELESS COIN Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K Bekalan Peredaran 997.73M 997.73M 997.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEMELESS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MEMELESS mempunyai bekalan edaran sebanyak 997.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 18.79K. Lihat Harga Langsung MEMELESS

MEMELESS COIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MEMELESS COIN, harga semasa MEMELESS COIN ialah 0.000018USD. Bekalan edaran MEMELESS COIN(MEMELESS) ialah 997.73M MEMELESS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $18,788.76 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.89% $ 0 $ 0.000018 $ 0.000018

7 Hari -10.24% $ -0.000001 $ 0.000024 $ 0.000017

30 Hari -23.16% $ -0.000004 $ 0.000024 $ 0.000017 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MEMELESS COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.89% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MEMELESS COIN didagangkan pada paras tertinggi $0.000024 dan paras terendah $0.000017 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -10.24% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEMELESS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MEMELESS COIN telah mengalami perubahan sebanyak -23.16% , mencerminkan kira-kira $-0.000004 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEMELESS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MEMELESS COIN (MEMELESS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MEMELESS COIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEMELESS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MEMELESS COIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEMELESS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MEMELESS COIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEMELESS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEMELESS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MEMELESS COIN.

Mengapa Ramalan Harga MEMELESS Penting?

MEMELESS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEMELESS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEMELESS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEMELESS pada bulan depan? Menurut MEMELESS COIN (MEMELESS) alat ramalan harga, harga MEMELESS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEMELESS pada tahun 2026? Harga 1MEMELESS COIN (MEMELESS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEMELESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEMELESS pada tahun 2027? MEMELESS COIN (MEMELESS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEMELESS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEMELESS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MEMELESS COIN (MEMELESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEMELESS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MEMELESS COIN (MEMELESS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEMELESS pada tahun 2030? Harga 1MEMELESS COIN (MEMELESS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEMELESS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEMELESS untuk 2040? MEMELESS COIN (MEMELESS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEMELESS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang