Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Memesis World % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Memesis World Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Memesis World berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011333 pada tahun 2025. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Memesis World berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011900 pada tahun 2026. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012495 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEMS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.013120 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMS pada tahun 2029 ialah $ 0.013776 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEMS pada tahun 2030 ialah $ 0.014465 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Memesis World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023562. Memesis World (MEMS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Memesis World berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.038380. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011333 0.00%

2026 $ 0.011900 5.00%

2027 $ 0.012495 10.25%

2028 $ 0.013120 15.76%

2029 $ 0.013776 21.55%

2030 $ 0.014465 27.63%

2031 $ 0.015188 34.01%

2032 $ 0.015947 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.016745 47.75%

2034 $ 0.017582 55.13%

2035 $ 0.018461 62.89%

2036 $ 0.019384 71.03%

2037 $ 0.020353 79.59%

2038 $ 0.021371 88.56%

2039 $ 0.022440 97.99%

2040 $ 0.023562 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Memesis World Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.011333 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.011335 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.011344 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.011380 0.41% Ramalan HargaMemesis World (MEMS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEMS pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.011333 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMemesis World (MEMS) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEMS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011335 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMemesis World (MEMS) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEMS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011344 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMemesis World (MEMS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEMS ialah $0.011380 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Memesis World Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Bekalan Peredaran 530.00M 530.00M 530.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEMS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MEMS mempunyai bekalan edaran sebanyak 530.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.89M. Lihat Harga Langsung MEMS

Memesis World Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Memesis World, harga semasa Memesis World ialah 0.011333USD. Bekalan edaran Memesis World(MEMS) ialah 530.00M MEMS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,893,605 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.009871 $ 0.009871

30 Hari 7.02% $ 0.000795 $ 0.009871 $ 0.009871 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Memesis World telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Memesis World didagangkan pada paras tertinggi $0.009871 dan paras terendah $0.009871 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEMS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Memesis World telah mengalami perubahan sebanyak 7.02% , mencerminkan kira-kira $0.000795 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEMS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Memesis World (MEMS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Memesis World ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEMS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Memesis World untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEMS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Memesis World. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEMS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEMS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Memesis World.

Mengapa Ramalan Harga MEMS Penting?

MEMS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEMS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEMS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEMS pada bulan depan? Menurut Memesis World (MEMS) alat ramalan harga, harga MEMS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEMS pada tahun 2026? Harga 1Memesis World (MEMS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEMS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEMS pada tahun 2027? Memesis World (MEMS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEMS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEMS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Memesis World (MEMS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEMS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Memesis World (MEMS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEMS pada tahun 2030? Harga 1Memesis World (MEMS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEMS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEMS untuk 2040? Memesis World (MEMS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEMS menjelang tahun 2040.