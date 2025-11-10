Memetern (MXT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Memetern untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MXT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Memetern % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Memetern Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Memetern berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020599 pada tahun 2025. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Memetern berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021629 pada tahun 2026. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022710 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023846 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXT pada tahun 2029 ialah $ 0.025038 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXT pada tahun 2030 ialah $ 0.026290 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Memetern berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042824. Memetern (MXT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Memetern berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069756. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.020599 0.00%

2026 $ 0.021629 5.00%

2027 $ 0.022710 10.25%

2028 $ 0.023846 15.76%

2029 $ 0.025038 21.55%

2030 $ 0.026290 27.63%

2031 $ 0.027605 34.01%

2032 $ 0.028985 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030434 47.75%

2034 $ 0.031956 55.13%

2035 $ 0.033554 62.89%

2036 $ 0.035231 71.03%

2037 $ 0.036993 79.59%

2038 $ 0.038843 88.56%

2039 $ 0.040785 97.99%

2040 $ 0.042824 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Memetern Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.020599 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.020602 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.020619 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.020684 0.41% Ramalan HargaMemetern (MXT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MXT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.020599 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMemetern (MXT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MXT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020602 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMemetern (MXT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MXT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020619 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMemetern (MXT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MXT ialah $0.020684 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Memetern Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.61M$ 20.61M $ 20.61M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MXT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MXT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.61M. Lihat Harga Langsung MXT

Memetern Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Memetern, harga semasa Memetern ialah 0.020599USD. Bekalan edaran Memetern(MXT) ialah 1.00B MXT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,610,866 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.66% $ -0.000137 $ 0.021144 $ 0.020506

7 Hari -3.79% $ -0.000781 $ 0.023585 $ 0.019787

30 Hari 7.67% $ 0.001580 $ 0.023585 $ 0.019787 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Memetern telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000137 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.66% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Memetern didagangkan pada paras tertinggi $0.023585 dan paras terendah $0.019787 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -3.79% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MXT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Memetern telah mengalami perubahan sebanyak 7.67% , mencerminkan kira-kira $0.001580 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MXT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Memetern (MXT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Memetern ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MXT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Memetern untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MXT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Memetern. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MXT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MXT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Memetern.

Mengapa Ramalan Harga MXT Penting?

MXT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMXT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MXT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MXT pada bulan depan? Menurut Memetern (MXT) alat ramalan harga, harga MXT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MXT pada tahun 2026? Harga 1Memetern (MXT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MXT pada tahun 2027? Memetern (MXT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MXT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MXT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Memetern (MXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MXT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Memetern (MXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MXT pada tahun 2030? Harga 1Memetern (MXT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MXT untuk 2040? Memetern (MXT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MXT menjelang tahun 2040.