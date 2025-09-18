Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meta Apes PEEL untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PEEL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meta Apes PEEL % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Meta Apes PEEL Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meta Apes PEEL berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000830 pada tahun 2025. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meta Apes PEEL berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000872 pada tahun 2026. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEEL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000915 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PEEL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000961 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEEL pada tahun 2029 ialah $ 0.001009 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PEEL pada tahun 2030 ialah $ 0.001060 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meta Apes PEEL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001727. Meta Apes PEEL (PEEL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meta Apes PEEL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002813. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000830 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000834 0.41% Ramalan HargaMeta Apes PEEL (PEEL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PEEL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000830 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeta Apes PEEL (PEEL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi PEEL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000830 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeta Apes PEEL (PEEL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PEEL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000831 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeta Apes PEEL (PEEL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PEEL ialah $0.000834 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meta Apes PEEL Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 146.42K$ 146.42K $ 146.42K Bekalan Peredaran 176.25M 176.25M 176.25M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PEEL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PEEL mempunyai bekalan edaran sebanyak 176.25M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 146.42K. Lihat Harga Langsung PEEL

Meta Apes PEEL Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meta Apes PEEL, harga semasa Meta Apes PEEL ialah 0.000830USD. Bekalan edaran Meta Apes PEEL(PEEL) ialah 176.25M PEEL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $146,419 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -0.67% $ -0.000005 $ 0.001118 $ 0.000830

30 Hari 1.14% $ 0.000009 $ 0.001118 $ 0.000830 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meta Apes PEEL telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meta Apes PEEL didagangkan pada paras tertinggi $0.001118 dan paras terendah $0.000830 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.67% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PEEL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meta Apes PEEL telah mengalami perubahan sebanyak 1.14% , mencerminkan kira-kira $0.000009 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PEEL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meta Apes PEEL (PEEL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meta Apes PEEL ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PEEL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meta Apes PEEL untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PEEL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meta Apes PEEL. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PEEL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PEEL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meta Apes PEEL.

Mengapa Ramalan Harga PEEL Penting?

PEEL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPEEL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PEEL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PEEL pada bulan depan? Menurut Meta Apes PEEL (PEEL) alat ramalan harga, harga PEEL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PEEL pada tahun 2026? Harga 1Meta Apes PEEL (PEEL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PEEL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PEEL pada tahun 2027? Meta Apes PEEL (PEEL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PEEL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PEEL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meta Apes PEEL (PEEL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PEEL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meta Apes PEEL (PEEL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PEEL pada tahun 2030? Harga 1Meta Apes PEEL (PEEL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PEEL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PEEL untuk 2040? Meta Apes PEEL (PEEL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PEEL menjelang tahun 2040.