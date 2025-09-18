MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MetaBeat untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak $BEAT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MetaBeat % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MetaBeat Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MetaBeat berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2025. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MetaBeat berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2026. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan $BEAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan $BEAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $BEAT pada tahun 2029 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $BEAT pada tahun 2030 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MetaBeat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. MetaBeat ($BEAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MetaBeat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MetaBeat Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0 0.41% Ramalan HargaMetaBeat ($BEAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk $BEAT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMetaBeat ($BEAT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi $BEAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMetaBeat ($BEAT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi $BEAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMetaBeat ($BEAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk $BEAT ialah $0 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MetaBeat Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 114.95K$ 114.95K $ 114.95K Bekalan Peredaran 520.02M 520.02M 520.02M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini $BEAT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, $BEAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 520.02M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 114.95K. Lihat Harga Langsung $BEAT

MetaBeat Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MetaBeat, harga semasa MetaBeat ialah 0USD. Bekalan edaran MetaBeat($BEAT) ialah 520.02M $BEAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $114,946 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.94% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 10.12% $ 0 $ 0.000369 $ 0.000167

30 Hari -40.11% $ 0 $ 0.000369 $ 0.000167 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MetaBeat telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MetaBeat didagangkan pada paras tertinggi $0.000369 dan paras terendah $0.000167 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.12% . Trend terkini ini mempamerkan potensi $BEAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MetaBeat telah mengalami perubahan sebanyak -40.11% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa $BEAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MetaBeat ($BEAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MetaBeat ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan $BEAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MetaBeat untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi $BEAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MetaBeat. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan $BEAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum $BEAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MetaBeat.

Mengapa Ramalan Harga $BEAT Penting?

$BEAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): Adakah$BEAT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,$BEAT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga $BEAT pada bulan depan? Menurut MetaBeat ($BEAT) alat ramalan harga, harga $BEAT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 $BEAT pada tahun 2026? Harga 1MetaBeat ($BEAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, $BEAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga $BEAT pada tahun 2027? MetaBeat ($BEAT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 $BEAT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga $BEAT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MetaBeat ($BEAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga $BEAT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MetaBeat ($BEAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 $BEAT pada tahun 2030? Harga 1MetaBeat ($BEAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, $BEAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga $BEAT untuk 2040? MetaBeat ($BEAT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 $BEAT menjelang tahun 2040.