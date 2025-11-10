Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Metavault Trade untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MVX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MVX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Metavault Trade % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Metavault Trade Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Metavault Trade berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045456 pada tahun 2025. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Metavault Trade berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047729 pada tahun 2026. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.050115 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MVX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.052621 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVX pada tahun 2029 ialah $ 0.055252 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MVX pada tahun 2030 ialah $ 0.058015 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Metavault Trade berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.094500. Metavault Trade (MVX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Metavault Trade berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.153931. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.045456 0.00%

2026 $ 0.047729 5.00%

2027 $ 0.050115 10.25%

2028 $ 0.052621 15.76%

2029 $ 0.055252 21.55%

2030 $ 0.058015 27.63%

2031 $ 0.060915 34.01%

2032 $ 0.063961 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.067159 47.75%

2034 $ 0.070517 55.13%

2035 $ 0.074043 62.89%

2036 $ 0.077745 71.03%

2037 $ 0.081633 79.59%

2038 $ 0.085714 88.56%

2039 $ 0.090000 97.99%

2040 $ 0.094500 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Metavault Trade Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.045456 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.045462 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.045499 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.045643 0.41% Ramalan HargaMetavault Trade (MVX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MVX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.045456 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMetavault Trade (MVX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MVX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.045462 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMetavault Trade (MVX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MVX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.045499 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMetavault Trade (MVX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MVX ialah $0.045643 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Metavault Trade Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 114.21K$ 114.21K $ 114.21K Bekalan Peredaran 2.51M 2.51M 2.51M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MVX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MVX mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.51M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 114.21K. Lihat Harga Langsung MVX

Metavault Trade Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Metavault Trade, harga semasa Metavault Trade ialah 0.045456USD. Bekalan edaran Metavault Trade(MVX) ialah 2.51M MVX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $114,214 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.21% $ 0.002658 $ 0.045967 $ 0.042798

7 Hari -0.35% $ -0.000162 $ 0.046120 $ 0.030180

30 Hari 2.85% $ 0.001294 $ 0.046120 $ 0.030180 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Metavault Trade telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002658 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Metavault Trade didagangkan pada paras tertinggi $0.046120 dan paras terendah $0.030180 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.35% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MVX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Metavault Trade telah mengalami perubahan sebanyak 2.85% , mencerminkan kira-kira $0.001294 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MVX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Metavault Trade (MVX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Metavault Trade ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MVX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Metavault Trade untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MVX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Metavault Trade. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MVX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MVX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Metavault Trade.

Mengapa Ramalan Harga MVX Penting?

MVX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMVX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MVX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MVX pada bulan depan? Menurut Metavault Trade (MVX) alat ramalan harga, harga MVX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MVX pada tahun 2026? Harga 1Metavault Trade (MVX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MVX pada tahun 2027? Metavault Trade (MVX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MVX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MVX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Metavault Trade (MVX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MVX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Metavault Trade (MVX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MVX pada tahun 2030? Harga 1Metavault Trade (MVX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MVX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MVX untuk 2040? Metavault Trade (MVX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MVX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang