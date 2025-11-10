Meter Stable (MTR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meter Stable untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MTR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meter Stable % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Meter Stable Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meter Stable berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.523832 pada tahun 2025. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meter Stable berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.550023 pada tahun 2026. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.577524 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.606401 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTR pada tahun 2029 ialah $ 0.636721 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTR pada tahun 2030 ialah $ 0.668557 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0890. Meter Stable (MTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meter Stable berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.7738.

2026 $ 0.550023 5.00%

2027 $ 0.577524 10.25%

2028 $ 0.606401 15.76%

2029 $ 0.636721 21.55%

2030 $ 0.668557 27.63%

2031 $ 0.701984 34.01%

2032 $ 0.737084 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.773938 47.75%

2034 $ 0.812635 55.13%

2035 $ 0.853267 62.89%

2036 $ 0.895930 71.03%

2037 $ 0.940727 79.59%

2038 $ 0.987763 88.56%

2039 $ 1.0371 97.99%

2040 $ 1.0890 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Meter Stable Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.523832 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.523903 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.524334 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.525984 0.41% Ramalan HargaMeter Stable (MTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MTR pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.523832 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeter Stable (MTR) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.523903 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeter Stable (MTR) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.524334 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeter Stable (MTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MTR ialah $0.525984 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meter Stable Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 205.20K$ 205.20K $ 205.20K Bekalan Peredaran 391.72K 391.72K 391.72K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MTR ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 391.72K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 205.20K. Lihat Harga Langsung MTR

Meter Stable Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meter Stable, harga semasa Meter Stable ialah 0.523832USD. Bekalan edaran Meter Stable(MTR) ialah 391.72K MTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $205,196 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.52% $ 0.022671 $ 0.560827 $ 0.493806

7 Hari 7.47% $ 0.039154 $ 0.553903 $ 0.455373

30 Hari 13.47% $ 0.070565 $ 0.553903 $ 0.455373 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meter Stable telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.022671 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.52% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meter Stable didagangkan pada paras tertinggi $0.553903 dan paras terendah $0.455373 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 7.47% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meter Stable telah mengalami perubahan sebanyak 13.47% , mencerminkan kira-kira $0.070565 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meter Stable (MTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meter Stable ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meter Stable untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meter Stable. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meter Stable.

Mengapa Ramalan Harga MTR Penting?

MTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

