Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Metropolis % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Metropolis Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Metropolis berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.088801 pada tahun 2025. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Metropolis berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.093241 pada tahun 2026. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METRO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.097903 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METRO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.102798 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METRO pada tahun 2029 ialah $ 0.107938 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METRO pada tahun 2030 ialah $ 0.113335 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Metropolis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.184610. Metropolis (METRO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Metropolis berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.300711. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.088801 0.00%

Statistik Harga Metropolis Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 444.47K$ 444.47K $ 444.47K Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini METRO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, METRO mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 444.47K. Lihat Harga Langsung METRO

Metropolis Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Metropolis, harga semasa Metropolis ialah 0.088801USD. Bekalan edaran Metropolis(METRO) ialah 5.00M METRO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $444,465 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.90% $ -0.001724 $ 0.091572 $ 0.088551

7 Hari -5.35% $ -0.004754 $ 0.142504 $ 0.088506

30 Hari -38.78% $ -0.034442 $ 0.142504 $ 0.088506 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Metropolis telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001724 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.90% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Metropolis didagangkan pada paras tertinggi $0.142504 dan paras terendah $0.088506 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.35% . Trend terkini ini mempamerkan potensi METRO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Metropolis telah mengalami perubahan sebanyak -38.78% , mencerminkan kira-kira $-0.034442 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa METRO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Metropolis (METRO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Metropolis ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan METRO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Metropolis untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi METRO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Metropolis. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan METRO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum METRO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Metropolis.

Mengapa Ramalan Harga METRO Penting?

METRO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMETRO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,METRO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga METRO pada bulan depan? Menurut Metropolis (METRO) alat ramalan harga, harga METRO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 METRO pada tahun 2026? Harga 1Metropolis (METRO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, METRO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga METRO pada tahun 2027? Metropolis (METRO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 METRO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga METRO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Metropolis (METRO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga METRO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Metropolis (METRO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 METRO pada tahun 2030? Harga 1Metropolis (METRO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, METRO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga METRO untuk 2040? Metropolis (METRO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 METRO menjelang tahun 2040.