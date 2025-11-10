Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Midas mHYPER untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MHYPER yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Midas mHYPER % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Midas mHYPER Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Midas mHYPER berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.051 pada tahun 2025. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Midas mHYPER berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1035 pada tahun 2026. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MHYPER yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1587 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MHYPER yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2166 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MHYPER pada tahun 2029 ialah $ 1.2774 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MHYPER pada tahun 2030 ialah $ 1.3413 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Midas mHYPER berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1849. Midas mHYPER (MHYPER) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Midas mHYPER berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5590. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.051 0.00%

2026 $ 1.1035 5.00%

2027 $ 1.1587 10.25%

2028 $ 1.2166 15.76%

2029 $ 1.2774 21.55%

2030 $ 1.3413 27.63%

2031 $ 1.4084 34.01%

2032 $ 1.4788 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5528 47.75%

2034 $ 1.6304 55.13%

2035 $ 1.7119 62.89%

2036 $ 1.7975 71.03%

2037 $ 1.8874 79.59%

2038 $ 1.9818 88.56%

2039 $ 2.0809 97.99%

2040 $ 2.1849 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Midas mHYPER Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.051 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0511 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0520 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0553 0.41% Ramalan HargaMidas mHYPER (MHYPER) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MHYPER pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.051 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMidas mHYPER (MHYPER) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MHYPER, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0511 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMidas mHYPER (MHYPER) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MHYPER, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0520 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMidas mHYPER (MHYPER)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MHYPER ialah $1.0553 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Midas mHYPER Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 99.17M$ 99.17M $ 99.17M Bekalan Peredaran 94.35M 94.35M 94.35M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MHYPER ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MHYPER mempunyai bekalan edaran sebanyak 94.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 99.17M. Lihat Harga Langsung MHYPER

Midas mHYPER Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Midas mHYPER, harga semasa Midas mHYPER ialah 1.051USD. Bekalan edaran Midas mHYPER(MHYPER) ialah 94.35M MHYPER , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $99,169,562 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 1.051 $ 1.051

7 Hari 0.19% $ 0.002007 $ 1.0510 $ 1.0385

30 Hari 1.21% $ 0.012732 $ 1.0510 $ 1.0385 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Midas mHYPER telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Midas mHYPER didagangkan pada paras tertinggi $1.0510 dan paras terendah $1.0385 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.19% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MHYPER untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Midas mHYPER telah mengalami perubahan sebanyak 1.21% , mencerminkan kira-kira $0.012732 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MHYPER berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Midas mHYPER (MHYPER) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Midas mHYPER ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MHYPER berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Midas mHYPER untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MHYPER, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Midas mHYPER. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MHYPER. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MHYPER untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Midas mHYPER.

Mengapa Ramalan Harga MHYPER Penting?

MHYPER Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMHYPER berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MHYPER akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MHYPER pada bulan depan? Menurut Midas mHYPER (MHYPER) alat ramalan harga, harga MHYPER yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MHYPER pada tahun 2026? Harga 1Midas mHYPER (MHYPER) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MHYPER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MHYPER pada tahun 2027? Midas mHYPER (MHYPER) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MHYPER menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MHYPER pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Midas mHYPER (MHYPER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MHYPER pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Midas mHYPER (MHYPER) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MHYPER pada tahun 2030? Harga 1Midas mHYPER (MHYPER) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MHYPER akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MHYPER untuk 2040? Midas mHYPER (MHYPER) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MHYPER menjelang tahun 2040.