Dapatkan ramalan harga Midas mMEV untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MMEV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Midas mMEV berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.069 pada tahun 2025. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Midas mMEV berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1224 pada tahun 2026. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMEV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1785 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMEV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2375 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMEV pada tahun 2029 ialah $ 1.2993 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMEV pada tahun 2030 ialah $ 1.3643 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Midas mMEV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.2223. Midas mMEV (MMEV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Midas mMEV berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.6200.

2026 $ 1.1224 5.00%

2027 $ 1.1785 10.25%

2028 $ 1.2375 15.76%

2029 $ 1.2993 21.55%

2030 $ 1.3643 27.63%

2031 $ 1.4325 34.01%

2032 $ 1.5041 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5793 47.75%

2034 $ 1.6583 55.13%

2035 $ 1.7412 62.89%

2036 $ 1.8283 71.03%

2037 $ 1.9197 79.59%

2038 $ 2.0157 88.56%

2039 $ 2.1165 97.99%

2040 $ 2.2223 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Midas mMEV Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 1.069 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 1.0691 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.0700 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0733 0.41% Ramalan HargaMidas mMEV (MMEV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MMEV pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.069 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMidas mMEV (MMEV) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi MMEV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0691 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMidas mMEV (MMEV) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MMEV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0700 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMidas mMEV (MMEV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MMEV ialah $1.0733 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Midas mMEV Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Bekalan Peredaran 275.88K 275.88K 275.88K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MMEV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MMEV mempunyai bekalan edaran sebanyak 275.88K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 294.20K. Lihat Harga Langsung MMEV

Midas mMEV Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Midas mMEV, harga semasa Midas mMEV ialah 1.069USD. Bekalan edaran Midas mMEV(MMEV) ialah 275.88K MMEV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $294,199 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.26% $ 0.002785 $ 1.069 $ 1.066

7 Hari 0.26% $ 0.002792 $ 1.0691 $ 1.0574

30 Hari 1.11% $ 0.011833 $ 1.0691 $ 1.0574 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Midas mMEV telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002785 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.26% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Midas mMEV didagangkan pada paras tertinggi $1.0691 dan paras terendah $1.0574 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MMEV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Midas mMEV telah mengalami perubahan sebanyak 1.11% , mencerminkan kira-kira $0.011833 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MMEV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Midas mMEV (MMEV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Midas mMEV ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MMEV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Midas mMEV untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MMEV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Midas mMEV. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MMEV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MMEV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Midas mMEV.

Mengapa Ramalan Harga MMEV Penting?

MMEV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

