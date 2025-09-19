Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Midas mTBILL untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MTBILL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Midas mTBILL Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Midas mTBILL berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.038 pada tahun 2025. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Midas mTBILL berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0899 pada tahun 2026. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTBILL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1443 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTBILL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2016 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTBILL pada tahun 2029 ialah $ 1.2616 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTBILL pada tahun 2030 ialah $ 1.3247 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Midas mTBILL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1579. Midas mTBILL (MTBILL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Midas mTBILL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5150. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.038 0.00%

2026 $ 1.0899 5.00%

2027 $ 1.1443 10.25%

2028 $ 1.2016 15.76%

2029 $ 1.2616 21.55%

2030 $ 1.3247 27.63%

2031 $ 1.3910 34.01%

2032 $ 1.4605 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5335 47.75%

2034 $ 1.6102 55.13%

2035 $ 1.6907 62.89%

2036 $ 1.7753 71.03%

2037 $ 1.8640 79.59%

2038 $ 1.9573 88.56%

2039 $ 2.0551 97.99%

2040 $ 2.1579 107.89% Ramalan Harga Midas mTBILL Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 1.038 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 1.0381 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.0389 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.0422 0.41% Ramalan HargaMidas mTBILL (MTBILL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MTBILL pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.038 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMidas mTBILL (MTBILL) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi MTBILL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0381 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMidas mTBILL (MTBILL) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MTBILL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0389 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMidas mTBILL (MTBILL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MTBILL ialah $1.0422 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Midas mTBILL Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 20.99M$ 20.99M $ 20.99M Bekalan Peredaran 20.23M 20.23M 20.23M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MTBILL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MTBILL mempunyai bekalan edaran sebanyak 20.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 20.99M. Lihat Harga Langsung MTBILL

Midas mTBILL Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Midas mTBILL, harga semasa Midas mTBILL ialah 1.038USD. Bekalan edaran Midas mTBILL(MTBILL) ialah 20.23M MTBILL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $20,993,385 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000321 $ 1.038 $ 1.037

7 Hari 0.14% $ 0.001460 $ 1.0377 $ 1.0342

30 Hari 0.37% $ 0.003805 $ 1.0377 $ 1.0342 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Midas mTBILL telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000321 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Midas mTBILL didagangkan pada paras tertinggi $1.0377 dan paras terendah $1.0342 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MTBILL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Midas mTBILL telah mengalami perubahan sebanyak 0.37% , mencerminkan kira-kira $0.003805 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MTBILL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Midas mTBILL (MTBILL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Midas mTBILL ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MTBILL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Midas mTBILL untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MTBILL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Midas mTBILL. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MTBILL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MTBILL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Midas mTBILL.

Mengapa Ramalan Harga MTBILL Penting?

MTBILL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMTBILL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MTBILL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MTBILL pada bulan depan? Menurut Midas mTBILL (MTBILL) alat ramalan harga, harga MTBILL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MTBILL pada tahun 2026? Harga 1Midas mTBILL (MTBILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MTBILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MTBILL pada tahun 2027? Midas mTBILL (MTBILL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MTBILL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MTBILL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Midas mTBILL (MTBILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MTBILL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Midas mTBILL (MTBILL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MTBILL pada tahun 2030? Harga 1Midas mTBILL (MTBILL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MTBILL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MTBILL untuk 2040? Midas mTBILL (MTBILL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MTBILL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang