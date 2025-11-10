Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Midas XRP untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MXRP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MXRP

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Midas XRP % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Midas XRP Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Midas XRP berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.37 pada tahun 2025. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Midas XRP berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4885 pada tahun 2026. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXRP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.6129 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXRP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.7435 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXRP pada tahun 2029 ialah $ 2.8807 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXRP pada tahun 2030 ialah $ 3.0247 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Midas XRP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.9270. Midas XRP (MXRP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Midas XRP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 8.0256. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.37 0.00%

2026 $ 2.4885 5.00%

2027 $ 2.6129 10.25%

2028 $ 2.7435 15.76%

2029 $ 2.8807 21.55%

2030 $ 3.0247 27.63%

2031 $ 3.1760 34.01%

2032 $ 3.3348 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.5015 47.75%

2034 $ 3.6766 55.13%

2035 $ 3.8604 62.89%

2036 $ 4.0535 71.03%

2037 $ 4.2561 79.59%

2038 $ 4.4689 88.56%

2039 $ 4.6924 97.99%

2040 $ 4.9270 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Midas XRP Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 2.37 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 2.3703 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 2.3722 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 2.3797 0.41% Ramalan HargaMidas XRP (MXRP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MXRP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $2.37 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMidas XRP (MXRP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MXRP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.3703 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMidas XRP (MXRP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MXRP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.3722 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMidas XRP (MXRP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MXRP ialah $2.3797 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Midas XRP Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 24.08M$ 24.08M $ 24.08M Bekalan Peredaran 10.45M 10.45M 10.45M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MXRP ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MXRP mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.45M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 24.08M. Lihat Harga Langsung MXRP

Midas XRP Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Midas XRP, harga semasa Midas XRP ialah 2.37USD. Bekalan edaran Midas XRP(MXRP) ialah 10.45M MXRP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $24,080,804 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari -8.06% $ -0.191112 $ 2.6594 $ 2.3525

30 Hari 0.00% $ 0 $ 2.6594 $ 2.3525 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Midas XRP telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Midas XRP didagangkan pada paras tertinggi $2.6594 dan paras terendah $2.3525 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MXRP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Midas XRP telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MXRP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Midas XRP (MXRP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Midas XRP ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MXRP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Midas XRP untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MXRP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Midas XRP. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MXRP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MXRP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Midas XRP.

Mengapa Ramalan Harga MXRP Penting?

MXRP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMXRP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MXRP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MXRP pada bulan depan? Menurut Midas XRP (MXRP) alat ramalan harga, harga MXRP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MXRP pada tahun 2026? Harga 1Midas XRP (MXRP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MXRP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MXRP pada tahun 2027? Midas XRP (MXRP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MXRP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MXRP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Midas XRP (MXRP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MXRP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Midas XRP (MXRP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MXRP pada tahun 2030? Harga 1Midas XRP (MXRP) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MXRP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MXRP untuk 2040? Midas XRP (MXRP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MXRP menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang