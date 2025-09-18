MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MimboGameGroup untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MGG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MimboGameGroup % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MimboGameGroup Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MimboGameGroup berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001706 pada tahun 2025. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MimboGameGroup berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001792 pada tahun 2026. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MGG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001881 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MGG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001975 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MGG pada tahun 2029 ialah $ 0.002074 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MGG pada tahun 2030 ialah $ 0.002178 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MimboGameGroup berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003548. MimboGameGroup (MGG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MimboGameGroup berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005780.

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001713 0.41% Ramalan HargaMimboGameGroup (MGG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MGG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001706 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMimboGameGroup (MGG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MGG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001707 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMimboGameGroup (MGG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MGG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001708 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMimboGameGroup (MGG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MGG ialah $0.001713 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MimboGameGroup Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 195.57M$ 195.57M $ 195.57M Bekalan Peredaran 114.60B 114.60B 114.60B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MGG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MGG mempunyai bekalan edaran sebanyak 114.60B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 195.57M. Lihat Harga Langsung MGG

MimboGameGroup Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MimboGameGroup, harga semasa MimboGameGroup ialah 0.001706USD. Bekalan edaran MimboGameGroup(MGG) ialah 114.60B MGG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $195,572,557 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.19% $ 0 $ 0.001707 $ 0.001703

7 Hari 0.36% $ 0.000006 $ 0.001709 $ 0.001505

30 Hari 13.40% $ 0.000228 $ 0.001709 $ 0.001505 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MimboGameGroup telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.19% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MimboGameGroup didagangkan pada paras tertinggi $0.001709 dan paras terendah $0.001505 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.36% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MGG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MimboGameGroup telah mengalami perubahan sebanyak 13.40% , mencerminkan kira-kira $0.000228 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MGG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MimboGameGroup (MGG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MimboGameGroup ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MGG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MimboGameGroup untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MGG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MimboGameGroup. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MGG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MGG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MimboGameGroup.

Mengapa Ramalan Harga MGG Penting?

MGG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

