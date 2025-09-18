MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MNet Continuum untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NUUM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NUUM

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MNet Continuum % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MNet Continuum Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MNet Continuum berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002202 pada tahun 2025. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MNet Continuum berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002312 pada tahun 2026. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUUM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002428 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUUM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002549 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUUM pada tahun 2029 ialah $ 0.002677 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUUM pada tahun 2030 ialah $ 0.002810 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MNet Continuum berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004578. MNet Continuum (NUUM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MNet Continuum berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007458. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002202 0.00%

2026 $ 0.002312 5.00%

2027 $ 0.002428 10.25%

2028 $ 0.002549 15.76%

2029 $ 0.002677 21.55%

2030 $ 0.002810 27.63%

2031 $ 0.002951 34.01%

2032 $ 0.003099 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003253 47.75%

2034 $ 0.003416 55.13%

2035 $ 0.003587 62.89%

2036 $ 0.003766 71.03%

2037 $ 0.003955 79.59%

2038 $ 0.004152 88.56%

2039 $ 0.004360 97.99%

2040 $ 0.004578 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MNet Continuum Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002202 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002202 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002204 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002211 0.41% Ramalan HargaMNet Continuum (NUUM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NUUM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002202 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMNet Continuum (NUUM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NUUM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002202 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMNet Continuum (NUUM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NUUM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002204 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMNet Continuum (NUUM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NUUM ialah $0.002211 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MNet Continuum Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 291.28K$ 291.28K $ 291.28K Bekalan Peredaran 132.42M 132.42M 132.42M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NUUM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NUUM mempunyai bekalan edaran sebanyak 132.42M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 291.28K. Lihat Harga Langsung NUUM

MNet Continuum Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MNet Continuum, harga semasa MNet Continuum ialah 0.002202USD. Bekalan edaran MNet Continuum(NUUM) ialah 132.42M NUUM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $291,277 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.64% $ 0 $ 0.002216 $ 0.002079

7 Hari 10.05% $ 0.000221 $ 0.002247 $ 0.001638

30 Hari 35.05% $ 0.000771 $ 0.002247 $ 0.001638 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MNet Continuum telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.64% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MNet Continuum didagangkan pada paras tertinggi $0.002247 dan paras terendah $0.001638 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 10.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NUUM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MNet Continuum telah mengalami perubahan sebanyak 35.05% , mencerminkan kira-kira $0.000771 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NUUM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MNet Continuum (NUUM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MNet Continuum ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NUUM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MNet Continuum untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NUUM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MNet Continuum. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NUUM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NUUM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MNet Continuum.

Mengapa Ramalan Harga NUUM Penting?

NUUM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNUUM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NUUM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NUUM pada bulan depan? Menurut MNet Continuum (NUUM) alat ramalan harga, harga NUUM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NUUM pada tahun 2026? Harga 1MNet Continuum (NUUM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NUUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NUUM pada tahun 2027? MNet Continuum (NUUM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NUUM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NUUM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MNet Continuum (NUUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NUUM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MNet Continuum (NUUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NUUM pada tahun 2030? Harga 1MNet Continuum (NUUM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NUUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NUUM untuk 2040? MNet Continuum (NUUM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NUUM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang