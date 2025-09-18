Monavale (MONA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Monavale untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MONA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Monavale % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Monavale Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Monavale berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 101.21 pada tahun 2025. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Monavale berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 106.2705 pada tahun 2026. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MONA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 111.5840 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MONA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 117.1632 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MONA pada tahun 2029 ialah $ 123.0213 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MONA pada tahun 2030 ialah $ 129.1724 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Monavale berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 210.4083. Monavale (MONA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Monavale berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 342.7329. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 101.21 0.00%

2026 $ 106.2705 5.00%

2027 $ 111.5840 10.25%

2028 $ 117.1632 15.76%

2029 $ 123.0213 21.55%

2030 $ 129.1724 27.63%

2031 $ 135.6310 34.01%

2032 $ 142.4126 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 149.5332 47.75%

2034 $ 157.0099 55.13%

2035 $ 164.8604 62.89%

2036 $ 173.1034 71.03%

2037 $ 181.7586 79.59%

2038 $ 190.8465 88.56%

2039 $ 200.3888 97.99%

2040 $ 210.4083 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Monavale Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 101.21 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 101.2238 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 101.3070 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 101.6259 0.41% Ramalan HargaMonavale (MONA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MONA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $101.21 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMonavale (MONA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MONA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $101.2238 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMonavale (MONA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MONA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $101.3070 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMonavale (MONA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MONA ialah $101.6259 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Monavale Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Bekalan Peredaran 10.46K 10.46K 10.46K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MONA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MONA mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.46K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.06M.

Monavale Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Monavale, harga semasa Monavale ialah 101.21USD. Bekalan edaran Monavale(MONA) ialah 10.46K MONA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,058,238 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.07% $ 1.076 $ 102.04 $ 98.52

7 Hari 2.08% $ 2.1029 $ 106.4281 $ 90.5442

30 Hari 12.41% $ 12.5566 $ 106.4281 $ 90.5442 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Monavale telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.076 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Monavale didagangkan pada paras tertinggi $106.4281 dan paras terendah $90.5442 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MONA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Monavale telah mengalami perubahan sebanyak 12.41% , mencerminkan kira-kira $12.5566 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MONA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Monavale (MONA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Monavale ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MONA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Monavale untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MONA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Monavale. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MONA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MONA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Monavale.

Mengapa Ramalan Harga MONA Penting?

MONA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

