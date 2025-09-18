Monkey Pox (POX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Monkey Pox untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak POX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Monkey Pox % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Monkey Pox Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Monkey Pox berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004635 pada tahun 2025. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Monkey Pox berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004867 pada tahun 2026. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005111 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan POX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005366 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POX pada tahun 2029 ialah $ 0.005634 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POX pada tahun 2030 ialah $ 0.005916 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Monkey Pox berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009637. Monkey Pox (POX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Monkey Pox berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015698. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004635 0.00%

2026 $ 0.004867 5.00%

2027 $ 0.005111 10.25%

2028 $ 0.005366 15.76%

2029 $ 0.005634 21.55%

2030 $ 0.005916 27.63%

2031 $ 0.006212 34.01%

2032 $ 0.006523 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006849 47.75%

2034 $ 0.007191 55.13%

2035 $ 0.007551 62.89%

2036 $ 0.007928 71.03%

2037 $ 0.008325 79.59%

2038 $ 0.008741 88.56%

2039 $ 0.009178 97.99%

2040 $ 0.009637 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Monkey Pox Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004635 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004636 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004640 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004654 0.41% Ramalan HargaMonkey Pox (POX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk POX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004635 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMonkey Pox (POX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi POX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004636 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMonkey Pox (POX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi POX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004640 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMonkey Pox (POX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk POX ialah $0.004654 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Monkey Pox Semasa
Harga Semasa ----
Perubahan Harga (24J) --
Modal Pasaran $ 4.62M
Bekalan Peredaran 999.94M
Kelantangan (24J) ----
Harga terkini POX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, POX mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.94M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.62M.

Monkey Pox Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Monkey Pox, harga semasa Monkey Pox ialah 0.004635USD. Bekalan edaran Monkey Pox(POX) ialah 999.94M POX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,621,651 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.21% $ 0.000187 $ 0.004723 $ 0.004407

7 Hari -14.93% $ -0.000692 $ 0.005926 $ 0.004410

30 Hari -13.16% $ -0.000610 $ 0.005926 $ 0.004410 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Monkey Pox telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000187 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Monkey Pox didagangkan pada paras tertinggi $0.005926 dan paras terendah $0.004410 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -14.93% . Trend terkini ini mempamerkan potensi POX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Monkey Pox telah mengalami perubahan sebanyak -13.16% , mencerminkan kira-kira $-0.000610 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa POX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Monkey Pox (POX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Monkey Pox ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan POX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Monkey Pox untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi POX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Monkey Pox. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan POX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum POX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Monkey Pox.

Mengapa Ramalan Harga POX Penting?

POX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

