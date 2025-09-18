Moola Market (MOO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Moola Market untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MOO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Moola Market % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Moola Market Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Moola Market berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002934 pada tahun 2025. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Moola Market berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003080 pada tahun 2026. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MOO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003234 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MOO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003396 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOO pada tahun 2029 ialah $ 0.003566 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOO pada tahun 2030 ialah $ 0.003744 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Moola Market berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006100. Moola Market (MOO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Moola Market berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009936. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002934 0.00%

2026 $ 0.003080 5.00%

2027 $ 0.003234 10.25%

2028 $ 0.003396 15.76%

2029 $ 0.003566 21.55%

2030 $ 0.003744 27.63%

2031 $ 0.003932 34.01%

2032 $ 0.004128 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004335 47.75%

2034 $ 0.004551 55.13%

2035 $ 0.004779 62.89%

2036 $ 0.005018 71.03%

2037 $ 0.005269 79.59%

2038 $ 0.005532 88.56%

2039 $ 0.005809 97.99%

2040 $ 0.006100 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Moola Market Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002934 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002934 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002937 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002946 0.41% Ramalan HargaMoola Market (MOO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MOO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002934 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMoola Market (MOO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MOO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002934 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMoola Market (MOO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MOO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002937 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMoola Market (MOO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MOO ialah $0.002946 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Moola Market Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 216.10K Bekalan Peredaran 73.77M Kelantangan (24J) ---- -- Harga terkini MOO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MOO mempunyai bekalan edaran sebanyak 73.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 216.10K.

Moola Market Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Moola Market, harga semasa Moola Market ialah 0.002934USD. Bekalan edaran Moola Market(MOO) ialah 73.77M MOO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $216,104 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.90% $ 0.000163 $ 0.002946 $ 0.002717

7 Hari 2.45% $ 0.000071 $ 0.003083 $ 0.002757

30 Hari -0.52% $ -0.000015 $ 0.003083 $ 0.002757 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Moola Market telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000163 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.90% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Moola Market didagangkan pada paras tertinggi $0.003083 dan paras terendah $0.002757 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.45% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MOO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Moola Market telah mengalami perubahan sebanyak -0.52% , mencerminkan kira-kira $-0.000015 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MOO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Moola Market (MOO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Moola Market ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MOO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Moola Market untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MOO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Moola Market. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MOO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MOO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Moola Market.

Mengapa Ramalan Harga MOO Penting?

MOO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

