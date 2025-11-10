Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Moon Rocks untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MROCKS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Moon Rocks % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. Moon Rocks Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Moon Rocks berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002027 pada tahun 2025. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Moon Rocks berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002129 pada tahun 2026. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MROCKS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002235 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MROCKS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002347 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MROCKS pada tahun 2029 ialah $ 0.002464 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MROCKS pada tahun 2030 ialah $ 0.002588 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Moon Rocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004215. Moon Rocks (MROCKS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Moon Rocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006866.

Statistik Harga Moon Rocks Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MROCKS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MROCKS mempunyai bekalan edaran sebanyak 1000.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.03M. Lihat Harga Langsung MROCKS

Moon Rocks Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Moon Rocks, harga semasa Moon Rocks ialah 0.002027USD. Bekalan edaran Moon Rocks(MROCKS) ialah 1000.00M MROCKS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,025,856 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 16.99% $ 0.000294 $ 0.002177 $ 0.001725

7 Hari 151.28% $ 0.003067 $ 0.002140 $ 0.000655

30 Hari 64.57% $ 0.001309 $ 0.002140 $ 0.000655 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Moon Rocks telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000294 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 16.99% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Moon Rocks didagangkan pada paras tertinggi $0.002140 dan paras terendah $0.000655 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 151.28% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MROCKS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Moon Rocks telah mengalami perubahan sebanyak 64.57% , mencerminkan kira-kira $0.001309 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MROCKS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Moon Rocks (MROCKS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Moon Rocks ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MROCKS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Moon Rocks untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MROCKS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Moon Rocks. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MROCKS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MROCKS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Moon Rocks.

Mengapa Ramalan Harga MROCKS Penting?

MROCKS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMROCKS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MROCKS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MROCKS pada bulan depan? Menurut Moon Rocks (MROCKS) alat ramalan harga, harga MROCKS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MROCKS pada tahun 2026? Harga 1Moon Rocks (MROCKS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MROCKS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MROCKS pada tahun 2027? Moon Rocks (MROCKS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MROCKS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MROCKS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Moon Rocks (MROCKS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MROCKS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Moon Rocks (MROCKS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MROCKS pada tahun 2030? Harga 1Moon Rocks (MROCKS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MROCKS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MROCKS untuk 2040? Moon Rocks (MROCKS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MROCKS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang