Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Morpheus Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Morpheus Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Morpheus Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.076289 pada tahun 2025. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Morpheus Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.080103 pada tahun 2026. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNW yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.084108 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNW yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.088314 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNW pada tahun 2029 ialah $ 0.092729 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNW pada tahun 2030 ialah $ 0.097366 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Morpheus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.158599. Morpheus Network (MNW) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Morpheus Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.258341. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.076289 0.00%

2026 $ 0.080103 5.00%

2027 $ 0.084108 10.25%

2028 $ 0.088314 15.76%

2029 $ 0.092729 21.55%

2030 $ 0.097366 27.63%

2031 $ 0.102234 34.01%

2032 $ 0.107346 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.112713 47.75%

2034 $ 0.118349 55.13%

2035 $ 0.124266 62.89%

2036 $ 0.130480 71.03%

2037 $ 0.137004 79.59%

2038 $ 0.143854 88.56%

2039 $ 0.151047 97.99%

2040 $ 0.158599 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Morpheus Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.076289 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.076299 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.076362 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.076602 0.41% Ramalan HargaMorpheus Network (MNW) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MNW pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.076289 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMorpheus Network (MNW) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MNW, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.076299 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMorpheus Network (MNW) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MNW, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.076362 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMorpheus Network (MNW)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MNW ialah $0.076602 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Morpheus Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M Bekalan Peredaran 37.52M 37.52M 37.52M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MNW ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MNW mempunyai bekalan edaran sebanyak 37.52M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.86M. Lihat Harga Langsung MNW

Morpheus Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Morpheus Network, harga semasa Morpheus Network ialah 0.076289USD. Bekalan edaran Morpheus Network(MNW) ialah 37.52M MNW , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,863,305 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 14.76% $ 0.009812 $ 0.076674 $ 0.064403

7 Hari 6.37% $ 0.004860 $ 0.112537 $ 0.064431

30 Hari -33.47% $ -0.025536 $ 0.112537 $ 0.064431 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Morpheus Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.009812 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 14.76% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Morpheus Network didagangkan pada paras tertinggi $0.112537 dan paras terendah $0.064431 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.37% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MNW untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Morpheus Network telah mengalami perubahan sebanyak -33.47% , mencerminkan kira-kira $-0.025536 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MNW berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Morpheus Network (MNW) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Morpheus Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MNW berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Morpheus Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MNW, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Morpheus Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MNW. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MNW untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Morpheus Network.

Mengapa Ramalan Harga MNW Penting?

MNW Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMNW berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MNW akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MNW pada bulan depan? Menurut Morpheus Network (MNW) alat ramalan harga, harga MNW yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MNW pada tahun 2026? Harga 1Morpheus Network (MNW) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MNW akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MNW pada tahun 2027? Morpheus Network (MNW) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MNW menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MNW pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Morpheus Network (MNW) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MNW pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Morpheus Network (MNW) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MNW pada tahun 2030? Harga 1Morpheus Network (MNW) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MNW akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MNW untuk 2040? Morpheus Network (MNW) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MNW menjelang tahun 2040.