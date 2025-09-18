Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Morpho eUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Morpho eUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Morpho eUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Morpho eUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.016 pada tahun 2025. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Morpho eUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0668 pada tahun 2026. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1201 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1761 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2349 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2967 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1121. Morpho eUSD (MEUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Morpho eUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4405. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.016 0.00%

2026 $ 1.0668 5.00%

2027 $ 1.1201 10.25%

2028 $ 1.1761 15.76%

2029 $ 1.2349 21.55%

2030 $ 1.2967 27.63%

2031 $ 1.3615 34.01%

2032 $ 1.4296 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5010 47.75%

2034 $ 1.5761 55.13%

2035 $ 1.6549 62.89%

2036 $ 1.7377 71.03%

2037 $ 1.8245 79.59%

2038 $ 1.9158 88.56%

2039 $ 2.0116 97.99%

2040 $ 2.1121 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Morpho eUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.016 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0161 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0169 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0201 0.41% Ramalan HargaMorpho eUSD (MEUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEUSD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.016 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMorpho eUSD (MEUSD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0161 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMorpho eUSD (MEUSD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0169 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMorpho eUSD (MEUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEUSD ialah $1.0201 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Morpho eUSD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Bekalan Peredaran 4.19M 4.19M 4.19M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MEUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.25M. Lihat Harga Langsung MEUSD

Morpho eUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Morpho eUSD, harga semasa Morpho eUSD ialah 1.016USD. Bekalan edaran Morpho eUSD(MEUSD) ialah 4.19M MEUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,254,803 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.83% $ -0.008527 $ 1.031 $ 1.014

7 Hari -0.50% $ -0.005093 $ 1.0390 $ 1.0164

30 Hari -0.91% $ -0.009286 $ 1.0390 $ 1.0164 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Morpho eUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.008527 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.83% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Morpho eUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.0390 dan paras terendah $1.0164 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.50% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Morpho eUSD telah mengalami perubahan sebanyak -0.91% , mencerminkan kira-kira $-0.009286 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Morpho eUSD (MEUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Morpho eUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Morpho eUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Morpho eUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Morpho eUSD.

Mengapa Ramalan Harga MEUSD Penting?

MEUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEUSD pada bulan depan? Menurut Morpho eUSD (MEUSD) alat ramalan harga, harga MEUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEUSD pada tahun 2026? Harga 1Morpho eUSD (MEUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEUSD pada tahun 2027? Morpho eUSD (MEUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Morpho eUSD (MEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Morpho eUSD (MEUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEUSD pada tahun 2030? Harga 1Morpho eUSD (MEUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MEUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEUSD untuk 2040? Morpho eUSD (MEUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEUSD menjelang tahun 2040.