MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MPOOL untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MULT POOL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MULT POOL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MPOOL % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MPOOL Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MPOOL berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004491 pada tahun 2025. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MPOOL berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004715 pada tahun 2026. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MULT POOL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004951 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MULT POOL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005198 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MULT POOL pada tahun 2029 ialah $ 0.005458 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MULT POOL pada tahun 2030 ialah $ 0.005731 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MPOOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009336. MPOOL (MULT POOL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MPOOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015208. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004491 0.00%

2026 $ 0.004715 5.00%

2027 $ 0.004951 10.25%

2028 $ 0.005198 15.76%

2029 $ 0.005458 21.55%

2030 $ 0.005731 27.63%

2031 $ 0.006018 34.01%

2032 $ 0.006319 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006635 47.75%

2034 $ 0.006967 55.13%

2035 $ 0.007315 62.89%

2036 $ 0.007681 71.03%

2037 $ 0.008065 79.59%

2038 $ 0.008468 88.56%

2039 $ 0.008891 97.99%

2040 $ 0.009336 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MPOOL Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004491 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004491 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004495 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004509 0.41% Ramalan HargaMPOOL (MULT POOL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MULT POOL pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004491 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMPOOL (MULT POOL) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MULT POOL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004491 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMPOOL (MULT POOL) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MULT POOL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004495 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMPOOL (MULT POOL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MULT POOL ialah $0.004509 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MPOOL Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 400.45K$ 400.45K $ 400.45K Bekalan Peredaran 89.17M 89.17M 89.17M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MULT POOL ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MULT POOL mempunyai bekalan edaran sebanyak 89.17M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 400.45K. Lihat Harga Langsung MULT POOL

MPOOL Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MPOOL, harga semasa MPOOL ialah 0.004491USD. Bekalan edaran MPOOL(MULT POOL) ialah 89.17M MULT POOL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $400,448 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 6.45% $ 0.000272 $ 0.004491 $ 0.004218

7 Hari 81.39% $ 0.003655 $ 0.004480 $ 0.001917

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.004480 $ 0.001917 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MPOOL telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000272 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 6.45% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MPOOL didagangkan pada paras tertinggi $0.004480 dan paras terendah $0.001917 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 81.39% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MULT POOL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MPOOL telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MULT POOL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MPOOL (MULT POOL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MPOOL ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MULT POOL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MPOOL untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MULT POOL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MPOOL. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MULT POOL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MULT POOL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MPOOL.

Mengapa Ramalan Harga MULT POOL Penting?

MULT POOL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMULT POOL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MULT POOL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MULT POOL pada bulan depan? Menurut MPOOL (MULT POOL) alat ramalan harga, harga MULT POOL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MULT POOL pada tahun 2026? Harga 1MPOOL (MULT POOL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MULT POOL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MULT POOL pada tahun 2027? MPOOL (MULT POOL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MULT POOL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MULT POOL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MPOOL (MULT POOL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MULT POOL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MPOOL (MULT POOL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MULT POOL pada tahun 2030? Harga 1MPOOL (MULT POOL) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MULT POOL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MULT POOL untuk 2040? MPOOL (MULT POOL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MULT POOL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang