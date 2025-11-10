Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) /

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MUTE SWAP by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MUTE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MUTE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MUTE SWAP by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan MUTE SWAP by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MUTE SWAP by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020860 pada tahun 2025. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MUTE SWAP by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021903 pada tahun 2026. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MUTE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022998 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MUTE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.024148 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MUTE pada tahun 2029 ialah $ 0.025355 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MUTE pada tahun 2030 ialah $ 0.026623 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MUTE SWAP by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043366. MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MUTE SWAP by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.070639. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.020860 0.00%

2026 $ 0.021903 5.00%

2027 $ 0.022998 10.25%

2028 $ 0.024148 15.76%

2029 $ 0.025355 21.55%

2030 $ 0.026623 27.63%

2031 $ 0.027954 34.01%

2032 $ 0.029352 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.030819 47.75%

2034 $ 0.032360 55.13%

2035 $ 0.033978 62.89%

2036 $ 0.035677 71.03%

2037 $ 0.037461 79.59%

2038 $ 0.039334 88.56%

2039 $ 0.041301 97.99%

2040 $ 0.043366 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MUTE SWAP by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.020860 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.020862 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.020880 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.020945 0.41% Ramalan HargaMUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MUTE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.020860 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MUTE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020862 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MUTE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020880 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMUTE SWAP by Virtuals (MUTE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MUTE ialah $0.020945 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MUTE SWAP by Virtuals Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Bekalan Peredaran 400.00M 400.00M 400.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MUTE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MUTE mempunyai bekalan edaran sebanyak 400.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.35M. Lihat Harga Langsung MUTE

MUTE SWAP by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MUTE SWAP by Virtuals, harga semasa MUTE SWAP by Virtuals ialah 0.020860USD. Bekalan edaran MUTE SWAP by Virtuals(MUTE) ialah 400.00M MUTE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8,353,508 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 52.56% $ 0.007186 $ 0.023985 $ 0.012825

7 Hari 35.97% $ 0.007503 $ 0.022783 $ 0.001920

30 Hari 1,030.22% $ 0.214905 $ 0.022783 $ 0.001920 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MUTE SWAP by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.007186 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 52.56% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MUTE SWAP by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.022783 dan paras terendah $0.001920 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 35.97% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MUTE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MUTE SWAP by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak 1,030.22% , mencerminkan kira-kira $0.214905 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MUTE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MUTE SWAP by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MUTE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MUTE SWAP by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MUTE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MUTE SWAP by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MUTE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MUTE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MUTE SWAP by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga MUTE Penting?

MUTE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMUTE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MUTE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MUTE pada bulan depan? Menurut MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) alat ramalan harga, harga MUTE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MUTE pada tahun 2026? Harga 1MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MUTE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MUTE pada tahun 2027? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MUTE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MUTE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MUTE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MUTE pada tahun 2030? Harga 1MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MUTE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MUTE untuk 2040? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MUTE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang